400 مليون دولار من «البنك الدولي» لإعادة إعمار مناطق عراقية

قال «البنك الدولي» إنه وافق اليوم (الثلثاء)، على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في إعادة بناء الخدمات في مناطق عراقية استعادتها قوات الحكومة من مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بعد حملة عسكرية استمرت ثلاث سنوات.

وقال «البنك الدولي» أيضا إنه سيمول دراسات حول كيفية إشراك القطاع الخاص في إعادة بناء مطار الموصل وترميم محطات للنقل العام وأجزاء من شبكة السكك الحديد.

وأضاف البنك في بيان: «هذه الحزمة تمثل تمويلاً إضافياً لعملية طوارئ العراق لمشروع التنمية (350 مليون دولار) التي تمت الموافقة عليها في يوليو (تموز) 2015 والجارية بالفعل في سبع مدن في محافظتي ديالى وصلاح الدين».

وقال إن التمويل الجديد سيركز على إعادة البناء في خمسة قطاعات هي المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، والنقل، والخدمات البلدية. وستساعد الأموال أيضاً في ترميم وصيانة مواقع للتراث الثقافي في مدينة الموصل القديمة التي تضررت بشدة أثناء القتال.

واستعادت قوات الحكومة العراقية، بدعم من تحالف قادته الولايات المتحدة، مدينة الموصل في أيار (مايو) الماضي بعد قتال استمر حوالي تسعة أشهر.

وقدر مسؤولون حكوميون عراقيون أن إعادة بناء الموصل ستستغرق خمس سنوات على الأقل وستحتاج إلى بلايين الدولارات.