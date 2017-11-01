أرباح «الملكية الأردنية» تجاوزت 40 مليون دولار في 3 أشهر

أعلن المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «الخطوط الجوية الملكية الأردنية» ستيفان بيشلر، النتائج الإيجابية التي حققتها الناقلة في الربع الثالث والذي سجلت خلاله أرباحاً صافية بلغت 31.8 مليون دينار (نحو 40.5 مليون دولار) مقارنة بـ12.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2016.

وأضاف في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل خطة التحول إلى الربحية التي أعدتها الشركة للتنفيذ خلال السنوات الخمس المقبلة ووافق عليها مجلس الإدارة، أن النتائج المالية للشركة بدأت بالتعافي منذ مطلع حزيران (يونيو) الماضي والذي كان انطلاقة تسجيل الأرباح الشهرية الصافية للشركة. وأشار إلى أن الأرباح تزايدت في شكل تصاعدي في الشهور التالية حتى استطاعت «الملكية لأردنية» تغطية قيمة الخسارة التي تكبدتها في الشهور الخمسة الأولى من السنة والتي بلغت 27.8 مليون دينار وتمكنت من تسجيل ربح صافي في الشهور التسعة الأولى من هذا العام بقيمة 5.4 مليون دينار في مقابل خسارة 2.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2016.

وأوضح أن خطة التحول الخمسية تعتمد على محاور رئيسية ثلاثة يأتي هدف تحقيق الربحية المستدامة في مقدمها بحيث تستطيع تلبية تطلعات المساهمين فيها، مستهدفةً تحقيق أرباح صافية مستدامة على مدى سنوات الخطة الخمسية.

ويركز المحور الثاني للخطة على الاهتمام بالمسافر باعتباره الحجر الأساس في عمل الشركة، فيما ستسعى الشركة في المحور الثالث إلى أن تكون شركة جاذبة للكفاءات البشرية المؤهلة ورعايتها وتدريبها لتمكينها من العمل الاحترافي في قطاع النقل الجوي.

وأضاف: «سنعمل عبر تطبيق هذه المحاور على أن تبقى الملكية الأردنية شركة الطيران الأولى في منطقة المشرق العربي، لافتاً إلى أن الشركة ستراجع شبكة خطوطها الجوية لتعزيز ترابطيتها وتقوية مركز عملياتها التشغيلية من عمان وتشغيل أسطول مناسب من الطائرات لخدمة برنامج رحلات متواصل يساعد في تحقيق الربحية المنشودة، كما ستقدم لمسافريها أسعاراً تنافسية».

ولفت إلى أنها ستفتتح خطوطاً جديدة حول العالم في غضون السنوات الخمس المقبلة إلى واشنطن وكوبنهاغن واستوكهولم، ومدينة كرينيا في جزيرة قبرص، فيما ستعمل على إعادة فتح خطوط أخرى طالما كانت معلقة لأسباب أمنية مثل دمشق والموصل وصنعاء، وعدن وبنغازي. وأن الشركة ستعتمد على تشغيل طراز واحد من الطائرات المخصصة للمسافات القصيرة والمتوسطة بدلاً من اثنين في الوقت الحاضر، وبما يقلل الكثير من التكاليف المتعلقة بقطع الغيار والصيانة والتدريب، كما ستعيد النظر في عدد المقاعد على طائراتها المتوسطة الحجم عبر تقليل عددها في درجة رجال الأعمال لزيادة عدد المقاعد في الدرجة السياحية، لافتاً إلى أن أسطول «الملكية الأردنية» المكون من 26 طائرة سينمو تدريجاً ليصل إلى 30 طائرة في 2021 منها 7 طائرات من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» العاملة حالياً.

وأكد أن الشركة ستبذل جهوداً أكبر لتعزيز وجودها في مدينة العقبة السياحية وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات المسؤولة في القطاع السياحي بهدف زيادة الحركة السياحية من مدن عدة حول العالم إلى العقبة. وكشف النقاب عن أن الخطة الخمسية تتضمن الكثير من المبادرات الأخرى الرامية إلى تعزيز الإيرادات بنسبة 7 في المئة وتنفيذ إجراءات أخرى تهدف إلى خفض النفقات بنسبة 6 في المئة سنوياً، مشيراً إلى أن المبادرات المنتظر لها أن تسهم في زيادة إيرادات الشركة تركز على جلب موارد إضافية من غير العمليات المباشرة لنقل المسافرين أو الشحن الجوي.

وأشار إلى ارتفاع عدد المسافرين الذين نقلتهم طائرات الشركة في الفترة المذكورة بنسبة 5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، حيث نقل أسطولها 955 ألف مسافر في مقابل 913 ألف مسافر في فترة المقارنة. وإلى أن إقبالاً ملحوظاً شهدتهُ الملكية الأردنية للسفر على متن طائراتها في تلك الفترة نتيجة تغيير إستراتيجية التسعير وعروض الأسعار المتواصلة، ما ساهم في ارتفاع الإيرادات، في وقت تراجعت التكاليف التشغيلية للشركة خلال هذه الفترة إلى 148 مليون دينار مقارنة بـ152.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2016.

وأوضح بيشلر أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 5.4 مليون دينار مقارنة بخسارة سجلت في الفترة ذاتها من عام 2016 بلغت 2.7 مليون دينار وبنسبة تحسّن وصلت إلى 300 في المئة، مشيراً إلى ارتفاع عدد المسافرين خلال هذه الفترة بنسبة 5 في المئة والذي زاد من مليونين 350 ألف مسافر في الشهور التسعة الأولى من عام 2016 ليصل إلى مليونين 463 ألف مسافر في الفترة ذاتها من العام الحالي.

وأضاف أن إيرادات الشركة بلغت منذ مطلع العام حتى أيلول (سبتمبر) الماضي 487 مليون دينار في مقابل 474 مليوناً لفترة المقارنة.

وعبّر عن تفاؤله في أن تخرج الملكية الأردنية من عام 2017 بتسجيل نتائج مالية إيجابية حتى وإن كانت بسيطة لكنها مؤشر على بدء نجاح عملية التحول إلى الربحية.

الحياة