أوجيرو تواجه الجراح: الدولة أحق بـ “الفايبر أوبتيك”

يبدو أن مفاعيل اجتماع “بيت الوسط” الذي جمع وزير الاتصالات جمال الجراح ومدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية مع الرئيس سعد الحريري، قد بدأت بالظهور سريعاً. بحسب بيان للهيئة، أصدر وزير الاتصالات قرار فسخ العقد مع “أوجيرو” بسبب “مجرد اختلاف في وجهات النظر حول بعض الأمور الإدارية البحتة بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو والتي تم توضيحها ومعالجتها”.

يتبرع البيان أيضاً بالدفاع عن قرار وزير الاتصالات التعاقد مع شركة “جي دي اس”، عبر التأكيد أن القرارات الصادرة بخصوص إعطاء شركات القطاع الخاص حق المرور والترابط فرض على تلك الشركات تمديد كابلات فايبر خاصة لهيئة “أوجيرو” وعلى نفقة تلك الشركات.

ذلك يعني ببساطة أن الدولة مستفيدة من العقد مع الشركة الخاصة. لكن نقابة عمال “أوجيرو” سبق واستخفت بهذا الأمر عندما التقت وزير الاتصالات بعيد قراره المتعلق بـ “جي دي أس”. قيل له حينها إن ذلك العمل بلا قيمة تذكر بالمقارنة مع ما ستجنيه الشركة من أرباح طائلة، الدولة أحق بها منها. لكن حتى ذلك لم يحصل بحسب موظفين في “أوجيرو”، يؤكدون أن الشركة تمدد كابلاتها فقط.

القرار كان قد اتخذ بالسياسة، والشركة عمدت إلى استيراد معدات اتصالات وسط تسهيلات إدارية استثنائية. وحالياً هي بدأت بالإعلان عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بعد تمديدها كابلات بطول سبعة كيلومترات فقط في منطقتي الحمرا والأشرفية، وقبل ربط هذه الكابلات بالسنترالات.

بين موظفي “أوجيرو” تأكيد بأن الوزير لم يلزّم الشركة تمديد “الفايبر اوبتيك” بل أغدق عليها العطاء، لأنه ما من تلزيم يقدم مجاناً أو يمكن أن يصل إلى حد الموافقة على أن يكون للشركة حصة بنسبة 80 في المئة من العائدات مقابل 20 في المئة للدولة، علماً أن الـ 20 بالمئة ليست كلها للدولة، بل ستحسم منها قيمة فواتير الكهرباء والـE1 التي تدفعها الشركة.

أما الحديث عن أن الشركة ستقوم باستثمارات تصل قيمها إلى 100 مليون دولار، فيراها الموظفون بمثابة تعمية على الحقيقة، التي تشير إلى أن “جي دي أس” تملك حق استخدام مسالك الدولة، والتي كلف تمديدها أكثر من ملياري دولار، علماً أن استخدام هذه المسالك يحول مستقبلا دون قدرة الدولة نفسها على مد كابلات إضافية لها.

الأخطر من ذلك أن السلطة، بشخص رئيس الحكومة، وقفت في مجلس النواب لتفاخر بأن هذا العقد يشكل مثالاً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يستثمر 100 مليون دولار لإيصال “الفايبر أوبتيك” إلى المنازل، متناسياً أن جهد عشرين عاماً لفتح مسالك في كل لبنان، يصل طولها إلى 9000 كيلومتر، قد غرق في هذه الصفقة غير العادلة، التي تدر على الدولة فتات الأموال، مقابل أرباح هائلة للشركات الخاصة.

المفارقة أن الوزارة تريد إدخال شركة Waves أيضاً إلى القطاع، لكن هذه المرة ستحصل الشركة على 60 في المئة مقابل 40 في المئة. لماذا هذا الفارق في حصة الشركتين طالما أن الخدمة هي نفسها؟ وهل يدرك الساعون للتخلي عن البنية التحتية للاتصالات لمصلحة شركات خاصة أن مشروع تحرير قطاع الاتصالات لن يكون ممكناً في ضوء ما يجري حالياً.

ببساطة لن تكون الدولة مالكة “الفايبر اوبتيك”، بما يعني أن مشروع “ليبان تيليكوم” قد انتهى عملياً، فيما كان من المفترض حتى ما قبل تسلم الجراح لوزارة الاتصالات، أن تكون الدولة مالكة الشبكة.

ويعتبر موظفو “أوجيرو” أن المشكلة مع الوزير الجراح هي فنية وإدارية، فيما الإدارة تراها إدارية فقط. ولذلك تواجه النقابة القرار بكل الطرق وأبرزها الطعن الذي تقدمت به إلى مجلس شورى الدولة. وكما هو معروف فقد قدم المجلس عدداً من الأسئلة إلى وزارة الاتصالات أبرزها: الإفادة عن سبب عدم تكليف هيئة “أوجيرو” بمدّ الألياف البصرية موضوع القرار المطعون فيه، أو إثبات عدم الأهلية التقنية لمستخدمي هيئة “أوجيرو” بتمديد الألياف البصرية وعدم قدرة “اوجيرو” المادية للقيام بذلك.

وزارة الاتصالات تملك الإجابة خصوصا أن الهيئة قامت خلال السنوات الماضية بربط المناطق بشبكة متطورة من الالياف الضوئية تقوم فرق “اوجيرو” بصيانتها بصورة دورية. الامر ذاته ينسحب على الهيئة نفسها، التي مددت قرابة 125 كيلومتراً من كوابل الالياف الضوئية خلال اشهر بسيطة في منطقة بيروت ضمن مشروع كاميرات المراقبة. وهو ما مكن العديد من المؤسسات الرسمية والتجارية وحتى منازل كبار المسؤولين في الدولة من الاستفادة من شبكة الالياف الضوئية. ويضاف إلى ما سبق تمديد الهيئة لـ127 كيلومتراً خارج مشروع كاميرات بيروت وصولاً إلى الجامعة اللبنانية.

بعد كل ذلك يبدو جلياً أن “أوجيرو” قادرة على القيام بكل ما تقوم به الشركة وبدون أي كلفة، أما إذا كانت الدولة بحاجة إلى تسريع آلية تمديد “الفايبر أوبتيك”، فيمكن لهيئة “أوجيرو” أن تتعاقد مع أي شركة خاصة لتنفيذ هذه الأعمال، من دون أن يكون لهذه الشركة أي حق في استثمار الشبكة.