الدولار ينخفض وسط مبيعات لجني الأرباح

انخفض الدولار امس(الإثنين)، بعدما حقق أكبر زيادة أسبوعية هذا العام مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح في العملة الأميركية وتوخيهم الحذر، وسط أنباء عن أن المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب يواجه اتهامات بالتآمر ضد الولايات المتحدة.

وزاد الحذر أيضاً مع تراقب الأسواق سلسلة بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع وقبيل اجتماع لصانعي السياسات في «مجلس الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) غداً وبعد غد.

وهبط صافي المراكز المدينة للدولار إلى أدنى مستوياته في حوالى ثلاثة أشهر، وهو تقريباً نصف ما كان عليه قبل شهر، وفقاً لحسابات «رويترز» وبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

ودفع العزوف عن المخاطرة في جلسة اليوم الين الياباني، الذي عادة ما يسعى المستثمرون إلى شرائه في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي، إلى الارتفاع مقابل العملة الأميركية. وهبط الدولار في أحدث تعاملات 0.45 في المئة إلى 113.17 ين، وهو أدنى مستوى له في أسبوع.

واستقر الدولار من دون تغير يذكر مقابل اليورو، الذي انخفض بعد صدور بيانات التضخم الألماني التي أظهرت استقرار الأسعار. وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.1624 دولار، مرتفعاً قليلاً عن أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والذي لامسه الجمعة الماضي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.28 في المئة إلى 94.654