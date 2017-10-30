مسعد: لفصل قطاع الغاز والنفط عن التجاذبات السياسية

دعا رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد الى “فصل قطاع الغاز والنفط عن التجاذبات السياسية بعدما وصل الملف الى مرحلة متقدمة من خلال العرض الذي تلقاه من قبل كونسورتيوم يضم شركة توتال الفرنسية العالمية، شركة إيني الايطالية التي تعتبر بدورها شركة مشغلة عالمية، وشركة نوفاتك الروسية”.

وقال: “في الظروف المتعلقة بأسعار النفط عالميا، وتراجع موازنات الشركات المخصصة لعمليات التنقيب الجديدة بحوالي 70 في المئة، وبالنظر الى ظروف لبنان الاقليمية والداخلية، يمكن اعتبار العرض الذي تلقاه اكثر من ممتاز، ويشكل فرصة للانتقال بهذا القطاع من مرحلة المراوحة والتجاذبات التي جمدته طوال سنوات، الى مرحلة التنقيب والانتاج، الامر الذي يدخل لبنان فعليا ورسميا في عصر النفط، ويجعله عضوا في نادي الدول المنتجة”.

وتابع مسعد: “ان جنسية الشركات التي تقدمت بالعرض توحي بالثقة، اذ أن فرنسا وايطاليا تمثلان أوروبا بطريقة أو بأخرى. كما ان العلاقات الفرنسية اللبنانية مميزة على المستوى السياسي والوطني، نظرا الى الدور التاريخي لفرنسا في لبنان الكبير. كما ان ايطاليا هي حاليا واحدة من اكبر الشركاء التجاريين للبنان وروسيا، المشاركة في الكونسورتيوم بشركة غير مشغلة، تعتبر اليوم لاعبا اساسيا في سوريا، وبالتالي لديها ثقل فعلي ومعنوي في حماية عملية التنقيب واستخراج النفط والغاز في المياه اللبنانية”.

وختم: “توقيت انطلاق ملف النفط اليوم يتزامن مع بدء العد العكسي لبدء ورشة اعادة اعمار سوريا، بما يمنحه أهمية اضافية، بسبب ظروف العمل الاسهل في قطاع النفط الذي يحتاج الى تسويق، والى اوضاع هادئة”.