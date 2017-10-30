تعميم من المديرية العامة للطيران المدني بشأن الرسوم على المسافرين

صدر عن المدير العام للطيران المدني بالانابة المهندس محمد شهاب الدين، تعميم حمل الرقم 34/2 ، موجه الى جميع شركات الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي ويتعلق بتطبيق قرار دفع الرسةم على المسافرين، وجاء فيه:

“يطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي اخذ العلم بالتعديل الذي أقره مجلس النواب اللبناني بموجب القانون رقم 64 تاريخ 26/10 /2017.

يفرض على المسافرين في طريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1250 كيلو مترا كوجهه نهائية لدى مغادرتهم الاراضي اللبنانية رسم خروج قدره.

– 50 الف ليرة لبنانية على كل مسافر من الدرجة السياحية.

– 110 الاف ليرة لبنانية على كل مسافر من درجة رجل الاعمال.

– 150 الف ليرة لبنانية على كل مسافر من الدرجة الاولى.

– 400 الف ليرة لبنانية على كل مسافر على متن طائرات خاصة.

واهم هذه المطارات: الاردن، سوريا، مصر، ارمينيا، جورجيا، تركيا، العراق، مطار اثينا، مطار رودس، مطار ميكونوس، مطار سنتوري، مطار المدينة المنورة ، مطار تبريز.

وتبقى الرسوم على كل الرحلات التي لا تتعدى 1250 كلم من دون تغير.

50 الف ليرة كل مسافر درجة سياحية .

70 الف ليرة لبنانية رجال الاعمال

100 الف ليرة لبنانية طائرات خاصة.

يعمل بهذا التعميم ابتداء من تاريخ 27/10/2017 .