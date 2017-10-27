«البنك المركزي الأوروبي» يقلص باعتدال دعمه للاقتصاد

بدأ البنك المركزي الاوروبي (الخميس) عملية تغيير نقدية عبر خفضه الذي كان متوقعاً الى حد كبير لبرنامج مكافحة الأزمات في منطقة اليورو مع ترك معدلات الفوائد على حالها.

وأعلن البنك تقليص حجم اعادة شراء الديون العامة والخاصة من 60 بليون يورو شهرياً ضمن مهلة تنتهي أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2017، الى 30 بليون يورو شهرياً بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) 2018، تماشياً مع سيناريو كان متوقعاً من جانب معظم المراقبين.

من جهة أخرى، أعاد البنك المركزي الاوروبي التأكيد على إمكان زيادة هذا المبلغ اذا كانت الافاق قاتمة في منطقة اليورو، وانه لن يقرر رفع معدلات الفائدة الا «بعد فترة» انتهاء عمليات اعادة شراء الديون.

ولم تتغير المعدلات الرئيسة مع ابقاء معدل إعادة التمويل الرئيس للبنوك للحصول على أموال جديدة صفرا، في حين سيتعين على البنوك الاستمرار في الدفع للايداع لدى البنك المركزي الأوروبي سيولة لا تستخدمها (الفائدة على الودائع -0.40%).

وادى اعلان ذلك الى تراجع اليورو الذي كان يتداول عند 1.1760 مقابل الدولار، في حين انتعشت بورصة فرانكفورت، مع ارتفاع مؤشر «داكس» بعد بيان البنك المركزي الأوروبي.