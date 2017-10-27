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البرازيل قد تضخ أكثر من 5 ملايين برميل نفط يومياً في 2027

أكتوبر 27, 2017

قال رئيس هيئة تنظيم القطاع النفطي ديسيو اودون في البرازيل (الخميس) إن بلاده قد تزيد انتاجها من النفط إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً بحلول 2027 ما سيجعلها مصدر أكبر زيادة في إمدادات الخام العالمية خارج منظمة «أوبك» في الأعوام  المقبلة.

وبلغ انتاج البرازيل من النفط في آب (أغسطس) 2.57 مليون برميل يومياً. وإذا ارتفع الانتاج إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً فإن ذلك سيجعل البلد الواقع في أميركا الجنوبية أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

وتابع في مؤتمر عن النفط أن البرازيل ستطرح غداً عطاءات للتنقيب عن الخام في مناطق بحرية وأن الانتاج الإضافي من هذه المناطق سيساعد في تعزيز إمدادات البلاد.

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قال رئيس هيئة تنظيم القطاع النفطي ديسيو اودون في البرازيل (الخميس) إن بلاده قد تزيد انتاجها من النفط إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً بحلول 2027 ما سيجعلها مصدر أكبر زيادة في إمدادات الخام العالمية خارج منظمة «أوبك» في الأعوام  المقبلة.

وبلغ انتاج البرازيل من النفط في آب (أغسطس) 2.57 مليون برميل يومياً. وإذا ارتفع الانتاج إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً فإن ذلك سيجعل البلد الواقع في أميركا الجنوبية أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

وتابع في مؤتمر عن النفط أن البرازيل ستطرح غداً عطاءات للتنقيب عن الخام في مناطق بحرية وأن الانتاج الإضافي من هذه المناطق سيساعد في تعزيز إمدادات البلاد.

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