محمية أرز الشوف إستضافت مؤتمر مدفورفال المتوسطي: تقييم القيمة الإقتصادية والمدفوعات لخدمات النظام الإيكولوجي

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر “مدفورفال” MEDFORVAL السنوي في نسخته الثانية، الذي عقد في محمية أرز الشوف الطبيعية – المدى الحيوي، وهو عبارة عن مشروع يهدف إلى خلق تعاون بين الممارسين وصناع القرار من مختلف القطاعات في البحر الأبيض المتوسط، وتبني إجراءات ملموسة لحماية وإدارة واستعادة القيم الإيكولوجية لمواقع الغابات، من خلال الربط الشبكي.

و”مدفورفال” هي “شبكة تضم الغابات ذات الأهمية الإقتصادية في حوض البحر المتوسط” High ecological value Mediterranean forests network.

تجدر الإشارة، إلى أن المشروع ممول من قبل مؤسسة “مافا” Mava وتنسقه “الجمعية العالمية للغابات في حوض المتوسط” Association Internationale Forêts Méditerranéennes المعروفة اختصارا بـ AIFM، وشمل الحضور مندوبين عن 22 دولة في حوض المتوسط، منها أربع دول عربية وهي تونس، المغرب، الأردن ولبنان، فضلا عن دول أوروبية، منها: فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، تركيا، البرتغال، كرواتيا، مونتي نيغرو وغيرها، ينتمون إلى مؤسسات بحثية خاصة وعامة.

ويهدف المؤتمر الى إجراء مراجعة للإجراءات المنفذة، ووضع الخطط وإجراءات لإنهاء مرحلة المشاريع، وبناء قدرات أعضاء المواقع بشأن مسائل محددة يتفق عليها بصورة مشتركة، من خلال دورات تدريبية خاصة، وهذا الأمر يعتبر هاما للأعضاء لجهة تشكيل مستقبل الشبكة.

بدأ اليوم الأول بكلمة ومذكرة مقدمة من “مدير محمية الشوف للمدى الحيوي” نزار هاني، تبعته الآنسة بول غروس Paule Gros من مافا MAVA ورئيس AIFM التونسي عبد الحميد خالدي، ورحبوا جميعا بالمشاركين وأعلنوا بدء الاجتماع الذي استغرق ثلاثة أيام.

وفي اليوم الثاني تم تنظيم زيارة ميدانية، واكبها فريق من موقع ghadinews.net بدأت في مشاتل Native Nurseries في بلدة الرملية – قضاء عاليه، حيث تم عرض بروتوكولات “محمية أرز الشوف للمدى الحيوي” Shouf Biosphere Reserve التكيفية المتفقة مع تغير المناخ المعروفة اختصارا بـ SBR لإنتاج غرسات من النباتات المحلية تتحمل تغيرات المناخ، بهدف استعادة الغابات الطبيعية، ضمن “برنامج استعادة الغابات” forest landscape restoration (FLR).

وكانت المحطة الثانية في غابة دلبون Dalboun Coppice Forest، الموقع الرائد في إدارة الغابات، وهناك جرى عرض للسياسات والتدخلات المتبعة ذات الصلة بإنتاج الكتلة الحيوية والوقاية من الحرائق. ثم كانت زيارة لبعض المواقع التجريبية لتطبيق عملية ترميم الزراعة في معاصر الشوف عبر “ترميم الجلول” terrace restoration التقليدية، وجرت زيارة لخزان مياه تقليدي بهدف تجميع مياه الأمطار والثلوج واستخدامها في ري المناطق الحرجية وكمصدر للمياه للكائنات الحية من نبات وحيوان، والمحطة الأخيرة كانت في مواقع عدة جرى فيها زرع الأغراس بهدف استعادة المناظر الطبيعية للغابات في المنطقة الأساسية من محمية أرز الشوف للمدى الحيوي، باستخدام برنامج استعادة الغابات FLR.

وفي اليوم الأخير نظمت ثلاث دورات تدريبية توزع فيها المشاركون على موقعين مختلفين، للقيام بأنشطة التنوع البيولوجي وإدارة الغابات، فضلا عن التعلم من تجربة الشوف تقييم القيمة الإقتصادية والمدفوعات لخدمات النظام الإيكولوجي.