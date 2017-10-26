رياض سلامة : مصرف لبنان طور أنظمة الدفع بشكل يتماشى مع أفضل المعايير العالمية

التقى حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة المدير العام لشركة “فيزا” VISA في منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي طارق الحسيني، المدير العام للشركة في المشرق العربي نبيل طبارة، ومدير تطوير الأعمال في لبنان والعراق ماريو مكاري، في حضور المدير التنفيذي لأنظمة الدفع والعمليات الجارية في مصرف لبنان الدكتور مكرم بو نصار.

وقدموا درعا تكريمية إلى سلامة باسم شركة “فيزا”، وذلك تعبيرا عن الشكر والتقدير لرعايته لورشة العمل التي نظمها مصرف لبنان وشركة “فيزا” خلال الشهر الماضي، وحضرها ما يزيد عن 35 شخصا من كبار صانعي السياسات المالية في مصرف لبنان المركزي. وقدمت “فيزا” خلال ورشة عمل التي أقيمت على مدار يوم كامل، رؤيتها الشاملة لأحدث المعلومات والتطورات الجارية في قطاع تكنولوجيا المدفوعات حول العالم.

وتطرق الاجتماع الى “سبل تعزيز التعاون بين مصرف لبنان المركزي وشركة فيزا، سعيا إلى تحقيق الشمول المالي وتوسيع رقعة الاعتماد على المدفوعات الرقمية، وزيادة وتيرة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية بهدف تحقيق أفضل النتائج في لبنان”.

كما اتفق الجانبان على “الاستمرار في هذا التعاون المثمر عبر خطة طويلة الأمد تتضمن فعاليات وانشطة مماثلة تستهدف تحقيق أهداف لبنان في الشمول المالي وتوسيع نطاق اعتماده على الابداع والابتكار في نشر استخدام المدفوعات الرقمية”.

وتحدث سلامة عن “أهمية أنظمة الدفع وسلامتها”، مشيرا إلى أن “مصرف لبنان قام بتطوير أنظمة الدفع بشكل يتماشى مع أفضل المعايير العالمية”، وقال: “إن مصرف لبنان أطلق منذ مدة قصيرة الكتاب الخاص بأنظمة الدفع، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد العربي”.

من جهته، قال الحسيني: “نحن ممتنون للرعاية الكريمة من سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه لورشة العمل والمبادرات المشابهة التي تعكس وعي سعادته لأهمية مشاركة الخبرات وحرصه الواضح على تطوير آليات المدفوعات الرقمية ودفع جهود الشمول المالي. وتعد هذه الشراكة مثلا يحتذى من جانب مصرف لبنان الذي يسعى دوما إلى الاستفادة من التطورات المتلاحقة في صناعة المدفوعات الرقمية وما يتعلق بها من مواضيع”.