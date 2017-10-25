سفير اسبانيا زار غرفة طرابلس: لتعزيز روابط لبنان بمجموعة بلدان الإتحاد الاوروبي

التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيري ديلا بينا، في حضور نائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز وقنصل إسبانيا الفخري عضو مجلس الإدارة المهندس حسام قبيطر والأعضاء: هنري حافظ، جان السيد، أحمد أمين المير، أنطوان مرعب، جورج نجار، مجيد شماس وعدد من رؤساء وأعضاء جمعيات تجارية وفاعليات ورجال أعمال.

دبوسي

بداية عرض موجز لفيلم وثائقي يتمحور حول مبادرة “طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية”، ثم تحدث دبوسي فقال: “تتطلع غرفة طرابلس ولبنان الشمالي الى تقوية وتطوير العلاقات اللبنانية الإسبانية على كافة الصعد، ونقدر عاليا الدور الذي يقوم به سعادة السفير في هذا المجال. وكذلك شكرنا الموصول للزميل والصديق القنصل حسام قبيطر على الدور البناء الذي يقوم به لتعزيز الروابط اللبنانية الإسبانية”.

ديلا بينا

من جهته، شدد السفير الإسباني على “أهمية توطيد العلاقات الاسبانية اللبنانية عموما وتعزيز روابط لبنان بمجموعة بلدان الإتحاد الاوروبي وبشكل خاص بين إسبانيا وطرابلس”، مثنيا على “الدور الذي يقوم به القنصل الفخري قبيطر منذ سنوات طوال”.

قبيطر

أما قبيطر فأوضح أن زيارة السفير الاسباني “استطلاعية وتتم تحت عنوان رئيسي يتمحور حول الإهتمام بالإقتصاد والإنماء والرياضة وتطوير العلاقات الثقافية”، مؤكدا أن “هذه الزيارة ستتبعها زيارات أخرى من أجل ترسيخ قواعد العلاقات اللبنانية الإسبانية عموما ومع طرابلس خصوصا وعلى مختلف المستويات”.

مناقشات

ثم كانت مناقشات حول مختلف وجوه الشراكة والتعاون مع الجانب الإسباني سواء أكان على المستوى التجاري أو المصرفي أو الرياضي والتسهيلات التي يمكن ان يحظى بها رجال الاعمال اللبنانيون من جانب السفارة الإسبانية.

جولة

وختاما جال السفير الإسباني ودبوسي واعضاء مجلس الإدارة في الغرفة للاطلاع على مختلف المشاريع التي تحتضنها وبشكل خاص تلك التي تطلقها الغرفة في المستقبل القريب