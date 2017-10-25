كي لا يكون الرقم وجهة نظر
1508859758_0p12

الحريري اجرى اتصالا بنظيره الاردني واتفقا على تسهيل دخول البطاطا إلى الأسواق الأردنية

أكتوبر 25, 2017

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني هاني الملقي اتفقا خلاله على تسهيل دخول البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الأردنية، على أن ينسق وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر مع نظيره الأردني لمتابعة الموضوع، من خلال إجراء الفحوص المخبرية اللازمة لجودة البطاطا اللبنانية المصدرة إلى الأردن.

وكان الحريري استقبل ظهرا في السراي الحكومي وفدا من مزارعي البطاطا في كل لبنان بحضور وزيري الزراعة غازي زعيتر والصناعة حسين الحاج حسن والنائبين زياد القادري ووائل أبو فاعور.
وعرض المزارعون للحريري خلال الاجتماع، مشكلة الحاويات المحملة بحوالي 5 آلاف طن من البطاطا اللبنانية والمتوقفة منذ قرابة أسبوع في ميناء العقبة، نتيجة منعها من دخول الأردن.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني هاني الملقي اتفقا خلاله على تسهيل دخول البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الأردنية، على أن ينسق وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر مع نظيره الأردني لمتابعة الموضوع، من خلال إجراء الفحوص المخبرية اللازمة لجودة البطاطا اللبنانية المصدرة إلى الأردن.

وكان الحريري استقبل ظهرا في السراي الحكومي وفدا من مزارعي البطاطا في كل لبنان بحضور وزيري الزراعة غازي زعيتر والصناعة حسين الحاج حسن والنائبين زياد القادري ووائل أبو فاعور.
وعرض المزارعون للحريري خلال الاجتماع، مشكلة الحاويات المحملة بحوالي 5 آلاف طن من البطاطا اللبنانية والمتوقفة منذ قرابة أسبوع في ميناء العقبة، نتيجة منعها من دخول الأردن.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!