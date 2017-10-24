ادارة المناقصات: مهلة لاستكمال النواقص في 3 عروض سبق رفضها لاستقدام معامل توليد الكهرباء

أعلنت ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، في بيان اليوم، انه “بتاريخ 24/10/2017، اجتمعت لجنة التلزيم المكلفة من قبل إدارة المناقصات دراسة وتدقيق الملفات العائدة لمشروع استقدام معامل توليد الكهرباء وفق إطار أعمال تحويل الطاقة. قررت اللجنة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الرقم 35 تاريخ 20/10/2017، الذي تبلغته إدارة المناقصات بتاريخ 23/10/2017، إعطاء العروض الثلاثة، التي سبق رفضها لأسباب جوهرية سندا للمادة 37 من نظام المناقصات (المحال إليه بموجب قانون المحاسبة العمومية)، مهلة لاستكمال النواقص في ملفاتهم، تنتهي بتاريخ 30/10/2017 الساعة الخامسة عشرة والنصف بعد الظهر.

تستأنف اللجنة دراسة الملفات اعتبارا من يوم الثلاثاء في 31/10/2017 الساعة التاسعة صباحا”.