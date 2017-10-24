حسن خليل يطلق الاربعاء 6 خدمات عقارية الكترونية

يطلق وزير المالية علي حسن خليل تطبيقا خلويا جديدا (LRC) يتضمن 6 خدمات عقارية الكترونية تؤمن أفضل وأسهل خدمة ممكنة للعمليات العقارية وتسهل على المواطن اللبناني متاعب التنقل والاستفسار عن معاملاته، بعد الخدمات الالكترونية الثلاث التي أطلقتها وزارة المالية – مديرية الشؤون العقارية العام الماضي، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل، في مبنى الضريبة على القيمة المضافة في بيروت – العدلية.

تتلخص الخدمات الست بالآتي:

1- الصحيفة العقارية: تؤمن الاستحصال على معلومات الصحيفة العقارية الرقمية.

2- متابعة المعاملة: تمكن من معرفة وضع المعاملة.

3- احتساب الرسوم: احتساب الرسوم التقريبية الواجب دفعها.

4- حركة القيود: خدمة تقوم بإرسال تنبيه الى الهاتف الخلوي ورسالة الى البريد الالكتروني حول تسجيل قيود جديدة أو إصدار سندات ملكية جديدة على الصحيفة العقارية الرقمية.

5- متابعة إفادة الملكية: تؤمن معرفة وضع معاملة إفادة الملكية.

6- أوامر القبض المدفوعة: توفّر خدمة معرفة أوامر القبض المدفوعة العائدة لآخر عملية على العقار.

إن المكتب الإعلامي في وزارة المالية إذ يضع بتصرف الإعلاميين هذه المعطيات يرجو من المهتمين منهم الراغبين في الاطلاع اكثر والحصول على تفاصيل تلك الخدمات والأهداف المرتقب تحقيقها، مراجعة مدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي هاتف 01/660014 أو المكتب الإعلامي في وزارة المالية عبر الرقم 01/981460 المقسم 1605/1606.