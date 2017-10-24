الفاو احتفلت بيوم الاغذية العالمي زعيتر: النزوح من القرى الى المدن سبب رئيسي في حدوث تغيرات ديموغرافية واقتصادية

أحيت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة في لبنان، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في لبنان والمنظمة الدولية للهجرة في لبنان، يوم الأغذية العالمي لعام 2017 تحت عنوان ” فلنغير مستقبل الهجرة: نستثمر في الأمن الغذائي والتنمية الريفية”، بحفل في فندق “كورال بيتش” برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر، حضره ممثل “الفاو” في لبنان الدكتور موريس سعادة، ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان دومينيك هنريك، ممثل المنظمة الدولية للهجرة في لبنان الدكتور فوزي الزيود، ممثلون عن السفارات ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات وفاعليات.

الزيود

بداية كلمة ترحيبية ألقتها رئيسة مصلحة الصناعات الغذائية في وزارة الزراعة مريم عيد، فكلمة لممثل المنظمة الدولية للهجرة أكد فيها أهمية “الترابط بين الأمن الغذائي والتنمية والهجرة”، وقال: “غالبا ما ترتبط عوامل الهجرة القسرية بعدم كفاية الأمن الغذائي والفقر الريفي. ولذلك فإن تحسين الظروف الزراعية والتنمية الريفية، لا سيما في ما يتعلق بفرص كسب الرزق، أمران حيويان للتصدي لتحديات الهجرة الراهنة”.

هنريك

بدوره، ركز ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان على مشاريع البرنامج في المناطق الريفية التي تستهدف المجتمعات اللبنانية المضيفة في ظل الأزمة السورية.

سعادة

أما ممثل “الفاو” فأكد “التزام المنظمة بمواصلة دعم وزارة الزراعة والمؤسسات اللبنانية لتحقيق أهدافها المشتركة المتمثلة بمساعدة المزارعين والمجتمعات الريفية في لبنان”.

زعيتر

وقال وزير الزراعة: “ان النزوح من القرى الى المدن هو سبب رئيسي في حدوث تغيرات ديموغرافية واقتصادية، كما أدى الى تدني نسبة اليد العاملة في القطاع الزراعي وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي من 6% في عام 2004 الى 4% عام 2015”.

معرض

وتضمن الحفل معرضا صوريا مبتكرا ضم أعمال “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي في لبنان، تخلله توزيع التفاح اللبناني كدليل على دور “الفاو” في دعم الإنتاج المحلي والمزارعين اللبنانيين.