«فاو» تُطوّر قطاع النخيل والتمور في مصر

في إطار نشاطات مشروع تطوير سلسلة القيمة للتمور المصرية، عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورشة عمل تدريبية عن التسويق الدولي لهذه التمور. وأعلن ممثل «فاو» في مصر حسين جادين، أن «البرنامج التدريبي الأول لمصدري التمور ساهم في توعية جمهور المستهدفين بضرورة تطبيق المعايير الدولية في تصدير المنتجات الغذائية، بما ينعكس على معدلات التصدير ومكانة مصر العالمية في هذا القطاع».

وتضمن برنامج ورشة العمل عرض مواضيع تتصل بـ «دراسة السوق الخارجية والترويج للعلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الخارجية، والمستندات المطلوبة للتصدير، ودراسة تطبيقية على السوق الإندونيسية، فضلاً عن مسائل تتعلق بالتعبئة والتغليف وتمويل الصادرات وضمان أخطار التصدير، والاتفاقات التجارية والبعثات الترويجية والتجارية، بالاستعانة بعدد من الخبراء المحليين والدوليين.