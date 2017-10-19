تراجع عدد المقترضين من المصارف

أشارت الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن عدد المقترضين وصل إلى 234,1 لكل 1000 شخص في المصارف التجارية في لبنان في العام 2016، ممّا يشكل تراجعاً بنسبة 3,6% عن 242,8 مقترضاً لكل 1000 شخص في العام 2015، وذلك مقارنة بـ197,7 مقترضاً لكل 1000 شخص في العام 2006. وبذلك، احتل لبنان المرتبة 34 بين 77 دولة توفّرت فيها الأرقام لعام 2016، والمرتبة 15 بين 27 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، والمرتبة الثانية بين 7 دول عربية حيال نسبة اختراق المقترضين. وعلى الصعيد العالمي، تقدم لبنان على زمبابواي، الاكوادور والكويت، فيما تأخر عن قطر، كوستاريكا وكولومبيا بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليارات دولار أو أكثر. كما تقدم على الاكوادور، رومانيا، جمهورية الدومينيكان، بوتسوانا، البيرو، الجزائر وغينيا الوسطى في ترتيب الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. وقد أظهر التقرير الذي وردت نتائجه في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week أن عدد القروض وصل إلى 415,4 لكل 1000 شخص في العام 2016، مما يشكل تراجعاً قدره 2,6% عن 426,4 قرضاً لكل 1000 شخص في العام 2015، مقارنة بنسبة 315,8 قرضاً لكل 1000 شخص في العام 2006. بذلك، احتل لبنان المرتبة 32 بين 88 دولة توافرت فيها الأرقام لعام 2016، والمرتبة 15 بين 31 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، والمرتبة الأولى بين 6 دول عربية من حيث نسبة اختراق القروض.

في موازاة ذلك، بلغ عدد المودعين 622,5 لكل 1000 شخص في مصارف لبنان التجارية في العام 2016، مما يشكل انخفاضاً قدره 4,5% عن 652,1 مودع لكل 1000 شخص في العام 2015، ومقارنةً بنسبة 771,1 لكل 1000 شخص في العام 2006، ليحتل لبنان المرتبة 41 بين 74 دولة توافرت فيها الأرقام لعام 2016، والمرتبة 18 بين 22 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والمرتبة الرابعة بين 6 دول عربية من حيث نسبة اختراق المودعين. على الصعيد العالمي، تقدم لبنان على بنغلادش والبرازيل، فيما تأخر عن جمهورية الدومينكان، وقطر وايطاليا. كما تقدم على البرازيل واكواتوريا الوسطى والصين في ترتيب الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع؛ وتقدم على موريتانيا وجيبوتي بين 6 دول عربية. كذلك، بلغ عدد حسابات الودائع 1046 لكل 1000 شخص في المصارف التجارية في لبنان في العام 2016، مما يشكل انخفاضاً قدره 3,1% من 1080 حساباً لكل1000 شخص في العام 2015، ومقارنة بنسبة 1103 حسابات ودائع لكل 1000 شخص في العام 2006. بذلك، احتل لبنان المرتبة 60 بين 103 دول توفرت فيها الأرقام لعام 2016، والمرتبة 22 بين 33 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، والمرتبة الثالثة بين 8دول عربية من حيث نسبة اختراق حسابات الودائع.

ووفق الأرقام، وصل عدد المقترضين إلى 1,07 مليون مُقتَرض، كما بلغ عدد القروض المقدمة من المصارف التجارية 1,91 مليون قرض في نهاية العام 2016. بدورها، بلغت نسبة التسليفات المصرفية للقطاع الخاص 107,4% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب صندوق النقد الدولي. بذلك، احتل لبنان المرتبة 15 بين 150 دولة عالمياً والمرتبة السادسة بين 45 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، والمرتبة الثانية بين 11 دولة عربية من حيث نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كما أظهرت الأرقام أن عدد المودعين وصل إلى 2,86 مليوني مودع، كما وصل عدد حسابات الودائع إلى 4,8 ملايين حساب في المصارف التجارية في لبنان لعام 2016. وبالتالي، وصلت نسبة الودائع إلى 270,4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016. وبذلك، احتل لبنان المرتبة الثانية عالمياً والمرتبة الأولى بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، وبين الدول العربية حيال نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي.