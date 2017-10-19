شركة تقاضي هيئة السلع المصرية وتطلب 1.2 مليون دولار

قالت مصادر مطلعة اليوم (الأربعاء)، إن شركة «جرينبو» لتجارة الحبوب ومقرها جنيف، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة إدارية في مصر ضد الهيئة العامة للسلع التموينية، تتعلق في توريد قمح روسي.

وقال إيفان فيكولوف الشريك الإداري لدى «كورم كابيتال» لتجارة الحبوب ومقرها جبل طارق، التي تتعاون بشكل وثيق مع جرينبو، إن الشركة رفعت دعوى مطالبة بحوالى 1.2 مليون دولار فيما يتعلق بتوريد قمح روسي إلى الهيئة في أوائل آذار (مارس) الماضي.

ولم يدل فيكولوف بمزيد من التفاصيل، وامتنعت «جرينبو» عن التعقيب.

وأكدت ثلاثة مصادر مقرها القاهرة رفع القضية. وقالت إنها تتعلق في تأخيرات في الميناء وكلف نتجت عن مشاكل في الفحص.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من هيئة السلع التموينية المصرية.