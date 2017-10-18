مبادرة حكومية لإطالة موعد أزمة النفايات

من الشمال الى الجنوب وصولاً الى البقاع، لا تبدو القوى السياسية معنية بتسريع انفاذ حل دائم ومستدام لأزمة النفايات. مناقصة العام 2015 التي نسفت نتائجها على وقع الحراك الشعبي في اواخر آب 2015 ، كانت المناقصة الوحيدة التي قاربت ادارة النفايات من منظار وطني يشمل مختلف المناطق. ورغم ان هذا المناقصة وشروطهاواسعارها كانت مليئة بالعيوب والاخطاء، إلا انها تبقى الوثيقة الوحيدة التي قاربت الملف بعيداً عن مصطلح “المركز والاطراف” المقيت والذي يتحكم بمختلف الملفات الانمائية.

وحدها منطقة بيروت وجبل لبنان (باستثناء جبيل) تشغل بال القوى السياسية، خصوصاً تلك المشاركة في الحكومة. الجميع يعرف ان المطامر الشاطئية التي انشأت في الجديدة – البوشرية وبرج حمود والشويفات، سوف تستنفذ في غضون اقل من عام طاقتها الاستيعابية.

وفي حين نجح اتحاد بلديات الضاحية في وقف تنفيذ قرار قضاء العجلة الذي حكم بالاغلاق النهائي لمطمر الكوستابرافا، فان هذا المطمر الذي خطط له ليصمد اربع سنوات، سوف يستنفذ طاقته الاستيعابية اواخر آب 2018 بعد ان يكون قد طمر فيه ما يقارب 1,25 مليون طن من النفايات، عدا عن آلاف الاطنان التي طمرت في المكب العشوائي المقابل له عند اطراف مطار رفيق الحريري الدولي.

في برج حمود الوضع ليس افضل، حيث تستعجل شركة خوري للمقاولات بناء الحاجز البحري وكاسر الامواج قبل حلول الشتاء، واذا صدقت التوقعات فان هذا المطمر لن يكون كافياً لاستيعاب النفايات الجديدة لوقت طويل، بعد ان يطمر فيه مخزون النفايات القديمة في مكب برج حمود، وسوف يستنفذ طاقته الاستيعابية اواخر تشرين الأول 2018 بعد ان يكون قد طمر فيه ما يقارب 1,25 مليون طن من النفايات.

في الكورال، لا تزال شركة الجهاد للمقاولات تنفذ اعمال تأهيل وتوسيع مركز التخمير الهوائي للنفايات العضوية، الذي بقي لفترة تزيد عن 15 عاماً يعمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 300 طن يومياً، قبل ان تتفتق عبقرية مجلس الانماء والاعمار ، فيقرر رفع طاقته الاستيعابية الى 750 طن يومياً متجاهلاً بقاء ما يزيد عن 1500 طن من النفايات العضوية يومياً من دون معالجة، حيث تغلف وترسل الى برج حمود والكوستابرافا تماماً كما كان يحدث ابان حقبة سوكلين وسوكومي في مطمر الناعمة – عين درافيل.

ومعلوم ان المهلة الزمنية لاتمام اعمال التأهيل والتوسيع في الكورال يجب ان لا تتعدى ثمانية اشهر من تاريخ التلزيم، ورغم ان ائلاف “شركة الجهاد للمقاولات” (المملوكة من جهاد العرب)، مع “شركة Soriko” وعد ببدء تشغيل مركز التسبيخ في الكورال اوائل شهر تشرين الثاني المقبل، فان ذلك لن يخفض من المهلة الزمنية المتوقعة لعودة ازمة النفايات بعد استنفاذ مطمر برج حمود ومطمر الكوستابرافا طاقتهما الاستيعابية.

في قضائي الشوف وعاليه، الوضع لا يزال كما هو عليه منذ تاريخ الاقفال النهائي لمطمر الناعمة – عين درافيل في 20 ايار 2016، وباستثناء البلدات الواقعة عند تخوم الضاحية الجنوبية (عرمون، بشامون، الشويفات، ديرقوبل، عين عنوب) لا تزال مختلف قرى وبلدات هذين القضائين غارقة في نفاياتها ، مع بعض الاستثناءات، ومن بينها ادارة لامركزية في عبيه – عين درافيل وبريح، والمعامل الصغيرة الممولة من الاتحاد الاوروبي في الكحلونية وبعدران والتي تغطي نطاق الشوف الاعلى.

في ظل هذا الوقائع، يفترض ان يطرح على جدول اعمال مجلس الوزراء الخطة المقترحة من قبل وزير البيئة. إلا أنه ورغم مرور خمسة اسابيع على رفع الوزير طارق الخطيب لهذة الخطة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، لم يتم طرحها على جدول الاعمال لمناقشتها.

وتقول وزارة البيئة في الخطة التنفيذية لسياسة الادارة المتكاملة للنفايات، أن تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة تحتاج الى وقت طويل للتنفيذ، لذلك فمن الضروري اقتراح تدابير وإجراءات آنية واستباقية يمكن تطبيقها سريعاً للحد من حجم ووقع أزمة النفايات. ومن بين هذه التدابير تحسين الفرز والمعالجة عبر تحسين وتوسيع خطوط الانتاج وتحسين نوعية السباخ في معمل تسبيخ النفايات العضوية في الكورال، اضافة الى تركيب خطوط لانتاج الوقود البديل في مركزي الكرنتينا والعمروسية لفرز النفايات بحيث يمكن انتاج 500 طن من الوقود البديل تذهب الى الحرق في معامل الاسمنت بدل أن تذهب الى الطمر، وبالتالي تخفيف الكميات على المطامر الصحية. كما تقترح التخلص من النفايات المتبقية عن طريق تأهيل المقالع او طمرها في مطامر صحية متخصصة، ومن ضمن الخيارات المقترحة اعادة فتح وتوسيع مطمر الناعمة – عين درافيل، أو نقل النفايات الى عكار وطمرها في مكب سرار بعد تأهيله وتوسيعه وتحويله الى مطمر صحي.

في المقابل تعكف اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس سعد الحريري، وتضم مختلف الوزارات المعنية على دراسة مختلف الخيارات لفترة ما بعد اغلاق مطمري الكوستابرافا وبرج حمود، رغم ان مهمتها الاساسية محصورة بدراسة مسودة دفتر الشروط الذي اعده الاستشاري الدنماركي رامبول العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة. ولقد اقر خيار اعتماد التفكك الحراري (المحارق) في حكومة الرئيس سعد الحريري الاولى في العام 2010 ولم يبصر هذا الخيار النور الى اليوم، رغم اعلان مجلس الانماء والاعمار انها تلقى دفاتر التأهيل المسبق من مجموعة من الشركات الدولية الطامحة للدخول في هذه المناقصة، واعلان بلدية بيروت انها استقبلت ايضاَ عروضاً لانشاء محرقة محصورة ببيروت الادارية من قبل سبع شركات اجنبية، لكن جميع هذه العروض والدفاتر لا تزال موضوعة في الجوارير بانتظار اتخاذ القرار السياسي بشأنها، ربطاً بموقع انشاء المحارق والذي يبقى البند المستعصي الذي يرفض اي طرف سياسي الافصاح او المجاهرة بما يخطط بشأنه، رغم ان كل المعطيات تشير الى ان هذا الموقع هو في الكرنتينا.

في المقابل يتبين من الكتاب الذي اودعه رئيس مجلس الانماء والاعمار لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء منتصف حزيران 2016، ان المجلس كان واضحاً لجهة ابلاغ مجلس الوزراء بانه اذا كان المطلوب الإلتزام بتاريخ اطلاق المناقصة في 11 تموز (يوليو) 2016، وذلك بعد اعلان لائحة العارضين المؤهلين للاشتراك في هذه المناقصة، ينبغي على الدولة اللبنانية ان تؤمن الموقع (او المواقع) لانشاء مركز (او مراكز) التفكك الحراري، وتحديد المنطقة (او المناطق) الخدماتية العائدة لها قبل اطلاق ملف التلزيم. وبديهي ان حكومة الرئيس تمام سلام لم تلتزم هذا التاريخ، واي التزام جديد بناءاً على موعد جديد يقتضي الانتظار اربع سنوات على اقل تقدير لكي تصبح هذه المعامل (المحارق) جاهزة لاستقبال النفايات، وهي تحتاج ايضاً الى مطامر او مطمر على اقل تقدير لطمر الرماد الناتج عنها وباقي المرفوضات التي لا يجوز حرقها إذا تم الالتزام بالمعايير الدولية المتبعة.

وفي حين يقترح الاستشاري “رامبول” عدة سيناريوهات لاقامة عدة محارق مختلفة من حيث الحجم والقدرة الاستيعابية، فانه يوصي ان يتم في الوقت الحاضر تلزيم مركز واحد للتفكك الحراري بقدرة استيعابية تصل الى 2000 طن يومياً لخدمة محافظتي بيروت وجبل لبنان، بكلفة بناء تبلغ 500 مليون دولار اميركي، وكلفة تشغيل سنوي تبلغ 47 مليون دولار اميركي، على ان يتم لاحقاً، وعلى مراحل متتالية، تلزيم المراكز الاخرى، ذلك أن ليس لدى الدولة اللبنانية اي خبرة في مجال التفكك الحراري. علماً ان الكلفة الاجمالية المقدرة لتركيب اربع محارق تبلغ 950 مليون دولار اميركي ، اما كلفة التشغيل فتبلغ 53 مليون دولار سنوياً. مع الاشار الى ان هذه الكلفة احتسبت بعد حسم قيمة استرداد 50 دولار للطن الواحد من بيع الكهرباء ودون احتساب كلفة استملاك المواقع المخصصة للمحارق ومطامر الرماد.

كما افاد الاستشاري الدنماركي “رامبول” بانه من الصعب على الدولة ان تقوم بإنشاء عدد من المراكز في حين واحد، ان من ناحية التلزيم والتشغيل وان من ناحية الادارة والتمويل (الكلفة الاجمالية لانشاء وتشغيل اربع محارق مليار و 200 مليون دولار اميركي).

وبحسب معلومات “الاعمار والاقتصاد” فان اجتماعاً عقد مطلع الاسبوع الجاري ضم مختلف الوزراء الاعضاء في اللجنة الوزارية للمحارق، اضافة الى عدد من المستشارين، وطغى على جدول الاعمال بند واحد يتعلق بمصير النفايات بعد استنفاذ الطاقة الاستيعابية لمطمري برج حمود والكوستابرافا، ولم يحضر في الاجتماع بند المحارق خصوصاً ان مناقصة التفكك الحراري، فيما لو اقرت فانه لن تبصر النور وتصبح امراً واقع إلا بعد مرور اربع سنوات على اقرارها. اما الخيارات المطروحة من قبل وزير البيئة (العودة الى الناعمة وسرار) فلقد عبر اكثر من وزير عن قناعته ان هذه الخيارات غير قابلة للتطبيق، وان احداً من الافرقاء ليس مستعداً لطرح هذا الموضوع قبل الانتخابات النيابية المقبلة. في المقابل برز على جدول الاعمال اقتراحاً بضرورة اطلاق مناقصة لتركيب معمل كبير لمعالجة النفايات العضوية في جبل لبنان يعمل على تقنية التخمير اللاهوائي بطاقة استيعابية تصل الى 1500 طن يومياً، على ان يكون قابلاً للتشغيل بالتزامن مع بدء أزمة النفايات ما يخفف من وقعها ويسهل عملية الانتقال الى مواقع جديدة.

ومن الملفت تداول معلومات على نطاق واسع تشير الى احتمال توسيع مطمر الكوستابرافا لجهة النطاق العقاري لبلدية برج البراجنة (الاوزاعي)، بحيث يتم ردم مساحات اضافية في البحر ليصبح المطمر ملاصقاً للمدرج البحري للمطار، ما يؤمن طاقة استيعابية جديدة لحوالي مليوني طن من النفايات. وتفيد المعطيات ان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية متحمس لهذا الخيار شرط ان يستخدم المطمر حصراً لنفايات البلديات التابعة لهذا الاتحاد، اي الضاحية الجنوبية لبيروت. وبالتالي فان صدقت هذه التوقعات، فسوف يكون هذا الخيار بمثابة اغلاق الطريق امام طرح نقل نفايات الضاحية الجنوبية الى مطامر في الجنوب أو في البقاع، وهو خيار لا يزال مرفوضاً من قبل حزب الله وحركة امل.

ماذا عن نفايات الشوف وعاليه ؟ تشير المعطيات الى ان خيار انشاء معمل للمعالجة يعتمد تقنية التغويز طرح قبل فترة على اتحادات البلديات المعنية وسط تشجيع من النائب وليد جنبلاط، لكن هذا الخيار لم يطرح رسمياً بعد على مجلس الوزراء، ولم يجر دراسة اثره البيئي او موقع انشاء المعمل، إلا ان النائب جنبلاط يستعجل بت هذا الاقتراح قبل الانتخابات النيابية المقبلة، نظراً لوقع الازمة في منطقته الانتخابية.

في المقابل دخلت بعثة الاتحاد الاوروبي على خط ازمة النفايات في بيروت وجبل لبنان، بعد ان وافقت بروكسل على تمويل جديد لمشاريع النفايات التي تمولها البعثة تشمل محافظة جبل لبنان، بعد ان اكتفى الاتحاد الاوروبي سابقاً بتميول مشاريع صغيرة في البقاع والشمال والجنوب. لكن هذه المشاريع تتلائم مع البلديات الصغيرة الحجم ولا تلبي حاجة الحكومة المركزية لانشاء معامل بطاقة استيعابية تفوق الالف طن يومياً. علماً ان تجرةب الاتحاد الاوروبي في المعامل التي انشاتها ليست مشجعة وجميعها تعاني من مشاكل سياسية وادارية وتقنية، وهو اما متوقفة او تعمل باقل مما خطط لها.

ماذا عن نفايات بيروت والمتن وكسروان ؟ وما مصير مكب حبالين في جبيل الذي قارب طاقته الاستيعابية القصوى؟ والسؤال نفسه يطرح حول مصير مكب طرابلس الذي مدد العمل به الى اواخر العام الجاري وسط معلومات تشير الى احتمال نقل نفايات اتحاد بلديات الفيحاء الى مطمر جديد يجري التحضير له في منطقة الضنية. الاسئلة كثيرة ، لكن الاجوبة ستبقى مكتومة الى ما بعد الانتخابات النيابية، التي ستتزامن مع بدء أزمة نفايات كبيرة في الربع الاخير من العام 2018.