النروج تستثمر 2.5 بليون يورو في الطاقة الشمسية بإيران

وقعت شركة نروجية مختصة في الطاقة الشمسية عقداً لاستثمار 2.5 بليون يورو في إيران خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد أيام على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسيع عزلة طهران.

وقال السفير النروجي لدى إيران لارس نوردروم لـ«فرانس برس» خلال توقيع شركة «ساغا انرجي» النروجية لعقد الاستثمار في العاصمة الإيرانية، إن «النروج ملتزمة بالكامل في الاتفاق النووي، وهذا دليل أننا أخذنا الانفتاح (الإيراني على الاستثمارات الأجنبية) بشكل جدي جداً، وسنرى استثمارات أكبر في القريب العاجل».

واستضاف السفير النروجي في مقره في طهران، حفل التوقيع بين شركتي «ساغا» و«امين» الإيرانية للتطوير في حقل الطاقة، من أجل تركيب لوحات شمسية بقوة إثنين غيغاوات في مواقع متعددة في المناطق الصحراوية في وسط إيران.

ويجري تمويل المشروع الجديد للطاقة المتجددة من خلال تجمع مستثمرين أوروبيين من القطاع الخاص والرسمي، مدعوماً من خلال ضمانة سيادية للحكومة الإيرانية.

وقال مدير التنمية في «ساغا انرجي» غوتيه شتاينكوف خلال حفل التوقيع: «نأمل في بناء مصنع في إيران لصناعة الألواح الشمسية، وبذلك نقوم أيضاً بخلق الوظائف».

اما رئيس العلاقات الخارجية في شركة «أمين» الإيرانية سعيد زاكيري فقال «أود ان اشكر النروج التي كانت دائماً من أفضل أصدقاء إيران من أجل هذه الفرصة الرائعة».