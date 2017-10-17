“سماسرة المدارس” الخاصة .. نعم أنتم ” تجّار الهيكل” شئتم أم أبيتم !

بعيداً من الدخول في صوابية إقرار سلسلة الرتب والرواتب، أحقيّتها من جهة وتداعياتها الضرائبية من جهة أخرى، كلمة الحق تقال، فعبارة “تجار الهيكل” التي إمتعض غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من رفعها خلال زيارته لبلدة ميفوق، باتت، بغض النظر عن عدم صوابية وجودها في تلك المناسبة، أمر حقيقي للأسف.

الإعتراف بواقعية تلك العبارة ليس إتهاماً لمقام البطرك، لا من قريب ولا من بعيد، بل هي توجّه سهامها باتجاه ” يللي في مسلة تحت باطو لـ “تنعرو”.

فمنذ بدء الحديث عن سلسلة الرتب ورواتب، والمدارس الخاصة، التي يفترض أنها مؤسسات تربوية لا تبغي الربح، ترفع أقساطها سنة تلو أخرى. لم تكن السلسلة قد أقرّت بعد، إلا أن الأقساط ارتفعت، بعيداً من اختلاف النسب بين مدرسة وأخرى، فالنتيجة واحدة : أي تلويح برفع أجور المعلمين ترافق مع تطبيق مباشر لرفع الأقساط، وقد يشهد شاهد من المعلمين على ذلك.

إرتفعت الأقساط وارتفعت معها أصوات الأهالي المجبرين على تعليم أبنائهم في مدارس خاصة لأن الرسمية منها “بدائية”، مهما إختلفت الأسباب. وفي غياب الرقابة الفاعلة المنتفضة للجان الأهل في غالبية المدارس الخاصة – كي لا نظلم الجميع- إختلط الحابل بالنابل، وإتفق الكل، أصحاب المدارس الخاصة، إتحاد المدارس، رهبان وراهبات فضلاً عن لجان الأهل ضد الأهالي كي يدفع التلاميذ الثمن.

أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، ما لبثت أن أقرّت السلسلة حتى جاهر عبر مختلف الوسائل الإعلامية بأن الأقساط سترتفع حوالى 27 في المائة. ودافع بكل قوّة عن هذا الواقع متسلّحاً بمختلف المواد القانونية لإثبات ضرورة رفع الأقساط المدرسيّة، دون أن ينسى إتهام السلطة بالتقصير مقترحاً ما يسمى بحلول تعجيزية لدولة لم تستطع إقرار موازنة طيلة أعوام عدّة منذ العام 2005، فصرفت على قاعدة الإثني عشرية وعفّت عمّا مضى وصرف على أساسها، دون ان يرفّ لها جفن.

فخامة رئيس الجمهورية إكتفى بالتشديد على “ضرورة مراقبة وزارة التربية للأقساط المدرسية من مصلحة التعليم الخاص والتشدد في تطبيق القوانين”. وطلب الى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده “تفعيل المجالس التحكيمية بعد تعيين أعضائها وتفعيل المراقبة”، وشدّد على “تفعيل المدرسة الرسمية لرفع مستوى التعليم الرسمي وتأمين المعايير التربوية”.

في المقابل، اعتبر الراعي، انه “من واجب الدولة أن تؤمّن فرق الزيادات وتدفعها مباشرةً لأهالي الطلّاب”. أما إحدى الراهبات في إحدى المدارس، أوضحت في تقرير تلفزيوني بكل ثقة أيضاً عن أن الزيادة حكماً سيدفعها الأهالي، بطريقة فعلاً مستفزّة، وأن مدرستها التي تعلّم 1400 تلميذ سوف يرتفع القسط فيها حوالى مليون ومئة ألف لكل تلميذ، بينما بشّرت بأن الأقساط سترتفع في المدارس التي تعلّم عدد تلاميذ أقلّ حوالى مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية وما فوق!!! وأضافت بأن تلك الزيادات لا تشمل إلا الرواتب، في حين أنها سترتفع مع ارتفاع أسعار المازوت، الكهرباء، وغيرها!

سبب كل ذلك، أن ميزانية المدارس الخاصة لا تحتمل الزيادات المطروحة!! فعلاً هزلت.

عذراً منكم، فأولاً، من المفترض أن مؤسساتكم هي مؤسسات تربوية لا تبغي الربح، أما ثانياً فلا حاجة لخبراء في مجال المحاسبة أو باحثين لإجراء عملية حسابية بسيطة تظهر الأموال الطائلة التي تسحب من جيوب الأهالي في كل المدارس دون إستثناء، مجبرين، تحت شعار “العلم لأولادهم”.

نعم يا سادة، نحن نعترف بأهمية المعلم ونحترم رسالته وحقوقه، تماماً كما ندرك مصاريف المدرسة، إلا أن كل ذلك لا يتطلّب أية إضافات على الأقساط المدرسية، فعدد التلاميذ من جهة، مقارنة بالأقساط الباهظة لكل تلميذ، يفضي إلى مجموع يغطي المصاريف من سلسلة ومواد أولية ومتطلبات يومية ويكفي، لا بل إن البعض، إن شاء أم أبى، يجني الثروات جراء ذلك.

عن الأقساط المدرسيّة، حدّث دون حرج، وماذا عن هرطقة فتح الملف لدى أول دخول للتلميذ، إضافة إلى ما يسمى بالقرطاسية التي قد تصل تكلفتها إلى المليون ليرة لبنانية، بين لوازم مدرسية، لباس مدرسي وثياب رياضة التي يلزم الأهل بشرائها من المدرسة، ناهيك عن المتطلبات الشهرية خلال العام الدراسي من مساعدات للفقراء، أو مقابل رحلات ترفيهية أو تثقيفية…

هل تدخل تلك الإضافات في موازنات المدارس المقدمة إلى وزارة التربية؟ لكل مدرسة مزاريب من المال لا تدخل في موازنتها، ولا حسيب أو رقيب عليها في ظل الغياب التام لدور لجنة الأهل الضابط لتلك المخالفات، تحت طائلة الطرد طبعاً أو تحت عنوان المساومات.

أنتم يا سادة مؤسسات لا تبغي الربح، لا تدفعون الضرائب بل تفرضونها على الأهالي، تتمسكنون كي تتمكنون، تجنون الأموال الطائلة، تبخلون على الأساتذة وتهددون بالتصعيد، فتضيّعون العام الدراسي لتشحذوا الأرباح من أهالي يدفعون جنى عمرهم لتعليم فلذات أكبادهم، فيما أنتم تفرّطون بمستقبلهم.. وتتساْءلون لماذا تلقبون بـ “تجاّر الهيكل” .

البعض يستعمل الدين شماعة للكسب غير المشروع من التعليم على حساب أهالي الطلاب، والأجمل من ذلك، إطلاق أسماء القديسين على المدارس!!

أنتم رهبان وراهبات، أصحاب مدارس خاصة، يفترض أنكم تلامذة المسيح على الأرض، هو الذي قال ” إسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم”، هو اليوم طبعاً يصرخ ويقول ” أنتم تجّار هيكل .. لا تسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم، إدعوا لهم بالغفران لأنهم يدرون ماذا يفعلون”!!

عذراً، فالحقيقة جارحة، أنتم تجار هيكل و ” يللي في مسلة تحت باطو بتنعرو” !

عشتم.. عاش التعليم الباهظ .. عش يا فقير!