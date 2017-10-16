الإنتخابات النيابية بين الحياة والموت

مسيرة حياة اللبنانيين لا تسير أبداً في شكل مستقيم، منذ نشأة لبنان الأخضر، بل إن الدوامة التي ندور فيها تجدّد التاريخ دوماً بمحطّات سياسية، إجتماعية، قانونية أو أمنية هي نفسها مع إختلاف الأسماء فقط.

وربما أكثر ما يمكن تسجيله في هذا الإطار تمييع القوانين الدستورية لمصالح شخصية بغطاء “جماعي”، في سابقة من نوعها، قد تكون لم تحصل في أي بلد من البلاد المتطورة أو حتى النامية. وأكبر دليل على ذلك، الضرب عرض الحائط بالواجبات الدستورية بالصرف ضمن إطار موازنة عامة تقرّ سنوياً، وها أن لبنان منذ العام 2005 يتوه في الصرف على قاعدة الإثني عشرية دون رقيب أو حسيب، لتستمر الحياة بمساومات من هنا وهناك على قاعدة “عفا الله عن ما مضى”. إكتملت الهرتقطة الدستورية بالتمديد للمجلس النيابي المنتخب منذ العام 2009، بعذر أو بدونه، وتعطّل إنتخاب رئاسة الجمهورية لأسباب منها مقنعة ومنها طفولية.

الأمثلة كثيرة، وها نحن اليوم نعيش ممثلين في المجلس النيابي بنوّاب باتوا غير مخوّلين بأي حديث بإسم الشعب اللبناني، أو على الأقلّ فئات محددة منه.

إنه القانون يا سادة، إنه الدستور، الذي يخرقه اللبنانيون في كل شاردة وواردة عندما تدعو الحاجة الشخصية تحت غطاء المصلحة العامة. إنه القانون الذي يتغيّر ويتبدّد على هوى الأيام.

وها نحن اليوم أمام قانون إنتخابات نسبي جديد، إنتظره اللبنانيون منذ الستينات، هو قانون قد يوافق عليه البعض وقد يعترضه عليه البعض الآخر، إلا أن مختلف الإتجاهات تصبّ في خانة ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، لا بل في أسرع وقت ممكن ، لما لهذا الأمر من فائدة سياسية، إقتصادية وإجتماعية داخليّة ودوليّة.

لا يمكن تشريح مواد قانون الإنتخابات الجديد، تماماً كما لا يمكن التعليق على موضوع البطاقة الممغنطة، الذي أخذ نصيبه من المد والجزر، والذي يتّجه إلى أن يصبح مجرّد فكرة! أما قضيّة طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري تقصير مدة ولاية المجلس إلى نهاية العام 2017 وإجراء إنتخابات مبكرة، فقد أجمع المحللون على أن هذا الإقتراح غير ممكن تطبيقه نظراً للإمكانيات غير المتوفّرة والأوضاع غير مستوفية الشروط.

اليوم كل العيون شاخصة نحو أيار 2018 ، تاريخ الإستحقاق النيابي، على أساس القانون الجديد الذي رفع من سقف الإنفاق الإنتخابي، فما هي التصورات، وكيف يرى أصحاب الإختصاص مصير نتائج تلك العملية الديمقراطية؟ وهل من كلفة ماديّة على الدولة اللبنانية؟

شمس الدين : الإنتخابات حاصلة إلا إذا !

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، يشدّد في حديث لـ “الإعمار والإقتصاد” على أن طرح الرئيس بري قد مات، وأن البطاقة الممغنطة قد تم الإتفاق على تحييدها عن الإنتخابات المقبلة، وأن الإنتخابات حاصلة في موعدها إلا إذا حصل أي زلزال أمني أو سياسي. وعند الإستفسار، يتلخّص الزلزال بوفاة معيّنة أو إستقالة حكومة. وهل الإستقالة واردة ؟ يقول شمس الدين : ” إحتمال .. إذا تفاقم الصراع السعودي الإيراني!”

يذكر أن السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مطلع عام 2016، بعد الهجوم على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد. وتخلّل العلاقة منذ ذلك الحين مداّ وجزراً قديمين جديدين، خصوصاً في الشهرين الأخيرين، حيث تم تبادل الرسائل منها العلنية وأخرى مباشرة عن طبيعة مسار العلاقة في الفترات المقبلة. ورغم أن التوتّر الكبير قد بدأ بالتفكك بعض الشيء إلا أن التخوّف يبقى سيّد الموقف، فالمصالح العالمية إن إرتأت ضرورة فضّ هذا التقارب قد تشعل فتيل الفتنة من جديد!

حبيقة : فائدة إقتصادية .. وتخوّف

إيجابية شمس الدين بحتمية حصول الإنتخابات، لم يوافقه عليها الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة، الذي تخوّف بشكل أو بآخر من تمديد ثالث قد يطال المجلس النيابي لأسباب متعدّدة، ويشدّد على أنه مع إقتراح الرئيس بري تقصير ولاية المجلس الحالي وإجراء الإنتخابات قبل نهاية السنة، فيقول لـ “الإعمار والإقتصاد” : ” تطبيق إقتراح بري قد يبدّد الخوف من الإنتظار إلى شهر أيار من العام 2018 لإجراء الإنتخابات، فقد تحصل الكثير من الأحداث في تلك الفترة، التي قد تؤدي إلى إعادة تطييرها والتمديد للمرة الثالثة!”

في هذا السياق، يشيد حبيقة بإيجابية القانون النسبي إلا أنه تحدث عن صعوبة تطبيقه في بعض المناطق المتعددة الطوائف، حتى ولو كان هنالك ما سمّي بالصوت التفضيلي. وعن إنطباعاته بعدم إجراء الإنتخابات يقول:” ليس هنالك من رغبة عامة بإجرائها لدى الكثير من الفرقاء لأن الأجواء المتداولة عن النتائج قد تقصي العديد من النواب اليوم عن مقاعدهم.”

في الشق الإقتصادي، يتجاهل حبيقة الكلفة المادية التي قد تتكبدها الدولة اللبنانية لإجراء الإنتخابات، ويشدّد على أن ما يقابل هذه الأموال المصروفة أهم بكثير من الإنشغال في عدّها! فيقول:” مهما كانت الكلفة، لا تقارن بفائدة الإنتخابات السياسية والإقتصادية، من حيث عودة الثقة بالسوق اللبناني، تشجيع الإستثمار في لبنان وإظهاره كمجتمع حيوي ديمقراطي وليس إقطاعي دكتاتوري. كما أنها ستساهم في تنشيط الحركة السياحية عبر إستعمال المرشحين لمطاعم وفنادق للتسويق لحملاتهم الإنتخابية، فضلاً عن أن قطاع الإعلام أيضاً سيستفيد من حلقات هؤلاء، خصوصاً وأن الزواريب كثيرة لتخطي المرشحين لسقف النفقات الإنتخابية المحدد لهم في القانون، وهذا الإنفاق بدوره قد يشكّل خطوة مهمة في تحريك العجلة الإقتصادية بشكل كبير”.

سليم: نفقات إنتخلبية غير مضبوطة 100 %

معالجة موضوع الإنتخابات النيابية وما يتفرّع منه من قضايا، لا يمكن إختصاره في شقّ واحد، فهو يحمل بين سطوره السياسة، الإقتصاد، الإجتماع، الأمن وحتى الحريات الشخصية .. وبينما تحدّث شمس الدين عن حتميّة حصولها، وتخوّف حبيقة من تمديد آخر، تحدث منسّق الأبحاث في الجمعية اللبنانية لمراقبة ديمقراطية الإنتخابات، علي سليم، عن سقف النفقات الإنتخابية لكل مرشّح، والتي رفعها القانون الجديد. فهل من تداعيات؟

بحسب “الدولية للمعلومات”، فإن مجموع النفقات الإنتخابية التي يجيزها القانون الجديد تقدّر بحوالى 312 مليون دولار، في حين تم رفع السقف المالي لإنفاق المرشّح الإنتخابي إلى 150 مليون ليرة لبنانية لكل مرشّح، 150 مليون ليرة لكل مرشّح ضمن اللائحة و 5 آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب مسجّل في الدائرة الكبرى.

بالتالي، وفي مثل بسيط عن هذا الموضوع، فقد يصل السقف المالي المسموح للمرشح إنفاقه في دائرة بيروت الثانية إلى150 مليون ليرة + 150 مليون ليرة + ( 347,277 ناخب x 5 آلاف ليرة لكل ناخب) = 2,036 مليار ليرة لبنانية. وتظهر الصورة أدناه تفاصيل الإنفاق في الدوائر الخمسة عشر)

في هذا الإطار، يقول سليم، أن السقف المالي لكل مرشّح هو ثابت إلا أن الإضافة أتت على كل ناخب بحيث كان السقف 4500 ليرة وبات 5000 ليرة لبنانية، وقد حدّدت هذه المرة في قانون كامل ليس كالمرات السابقة التي حدّد فيها المبلغ بتعميم ومرسوم، فضلاً عن أن السقف المسموح للائحة ككل ارتفع أيضاً إلى 150 مليون ليرة لبنانية.

هذه الإضافات شكّلت بعض التخوّف من خروقات تشجّع على شراء الأصوات الإنتخابية وتضرب حظوظ المرشحين غير المقتدرين مالياً. وبينما يكتنف الغموض ما يدخل ضمن هذا السقف الإنتخابي وما لا يمكن حسبانه من ضمنها، يمكن للمرشحين أن يتخطوا السقف دون أي حسيب أو رقيب وعبر زواريب عدّة.

في هذا الإطار، يتخوّف سليم من ضياع فرص الأحزاب الصغيرة والمستقلّين لأن صرف الأموال بالملايين أمر لا يقتدر عليه الجميع ويعتبر أن المشكلة الأكبر تكمن في أن القانون لا يفرض رفع السرية المصرفية عن حسابات المرشحين الشخصية وحتى المقربين منهم التي يمكن أن تعتبر كمصدر للإنفاق دون أن يمكن مراقبته وحسابه ضمن السقف الإنتخابي المحدد لكل مرشّح. بل يخضع حساب الحملة الإنتخابية للمراقبة في مصرف لبنان، وعلى أساسه يتم الصرف ضمن السقف المحدّد للمرشحين واللائحة!

ورغم إعترافه إلى أن رفع السرية المصرفية عن الحسابات الشخصية غير منطقية، إلا أنه يتساءل ما الذي يضمن عدم إستعمال المرشحين لها للإنفاق الإنتخابي؟

في المقابل، يفنّد بعض الثغرات التي لم يعالجها القانون، فيتحدث سليم عن أن القانون لا يتعامل مع المندوبين الثابتين أو المتجولين كمحطة للإنفاق أيضاً، بل يصنّفهم في خانة الخدمات التطوعية. والكل يعلم أن معظم المندوبين يتقاضون بين الـ 50 دولار أميركي والـ 200 دولار.

إضافة إلى ذلك، ينتقد مبدأ أن خدمات الجمعية التابعة للمرشّح يمكن أن تستمر في تقديم الخدمات، في حال كانت أعمالها قد بدأت قبل ثلاث سنوات من تاريخ الإنتخابات!!! الأمر الذي يعتبره سليم يصب في خانة الزبائنية السياسية ويؤثر بشكل كبير على الإنفاق الإنتخابي، خصوصاً إذا كان صاحبها مرشحاً محتملاً، الأمر الذي يؤثّر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعلى شفافية الإنتخابات.

تقارير الإنتخابات عام 2009 كلها موثقة ومتوفرة في الجمعية، أما في ما يخصّ إنتخابات العام 2018، يقول سليم:” الجمعية ستلاحق هذه السنة الطعون الإنتخابية مع المجلس الدستوري وفي حملة إعلامية للتركيز على أهمية القضاء، لأن الإنتخابات لا تنتهي مع إعلان النتائج بل إن الطعون ممكنة والعمل يبقى للقضاء”.

في الإطار نفسه، يتحدث سليم عن أهمية هيئة الإشراف التي يعتبر التثقيف الإنتخابي من صلب مهامها، إلا أنه يشدّد على أن عملها يجب أن يبدأ من اليوم، لكننا لم نر أية بوادر ملموسة. فضلاً عن انه كان من المفترض على أعضاء الهيئة أن يقسموا اليمين أمام رئاسة الجمهورية بعد أسبوعين فقط من تعيينها، وقد مرّ الموعد ولم يحصل القسم.. رغم أن مهمتها أساسية في التأثير على ديمقراطية الإنتخابات. فيتأسف سليم على أن المسؤولين في لبنان اعتادوا تخطي الدستور والقانون وعدم احترام المواد الدستورية .

في بلد ” كل من إيدو إلو”، يتخوّف سليم من عدم حصول الإنتخابات بنسبة 50 في المائة، فتجربة الجمعية مريرة في هذا المجال مع التمديدات المتتالية. وإذ يأمل بعدم حصول أي تمديد آخر، يشير إلى أنه لا شيء يمنعهم للأسف من ذلك فالقانون والمواد الستورية تخضع غالباً لمناكفات ونقاشات سياسية تحوّر النتائج.

يستطرد للحديث في هذا الإطار عن أن طرح بري يمكن أن يصب في هذا السياق، بحيث أنه لا يمكن القيام بانتخابات قبل نهاية السنة، فيتساءل: متى تتم دعوة الهيئات الناخبة؟ كيف يمكن للمرشحين الترشّح وإعلان برنامجهم الإنتخابي وتحضير الحملات؟

في النهاية، يشير سليم إلى أن الجدية في إجراء الإنتخابات غير موجودة، والتصريحات المتلاحقة، فضلاً عن التذرّع بالبطاقة الممغنطة، من المؤشرات التي قد تدلّ على غياب الإرادة في الإنتخابات وإشارة إلى تمديد آخر. فيتأسّف لذلك ويتمنى العودة إلى إحترام الدستور والقانون في بلد يدّعي الديمقراطية!

بين هذا الرأي وذاك، خبراء ينقلون الواقع، ويتحدثون بلسان المواطنين، فالتلاعب بالقانون والمواد الدستورية بات أمر مفروغ منه في لبنان، الأمر الذي جعلهم يفقدون الثقة، شاؤوا أم أبوا، بممثليهم من جهة وبلدهم من جهة أخرى.