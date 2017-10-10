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جابر: إحالة اقتراحات قوانين تتعلق بالنفط الى اللجان المشتركة!

أكتوبر 10, 2017

صرح النائب ياسين جابر عقب رفع الجلسة التشريعية في مجلس النواب: “هناك تطورات ايجابية ابتداء من 12 تشرين الاول في ما خص مشاريع القوانين الخاصة بالنفط والغاز، فقد أحيلت اقتراحات القوانين المتعلقة الى اللجان النيابية المشتركة التي يجب ان تعقد بدورها اجتماعات لتأليف لجان الاشراف على هذه القوانين. ونحن نأمل ان تقر هذه المشاريع قريبا، اذ ان اللجان النيابية مهتمها الاشراف على عائدات البترول وادارة الصندوق السيادي والاصول البترولية”.

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صرح النائب ياسين جابر عقب رفع الجلسة التشريعية في مجلس النواب: “هناك تطورات ايجابية ابتداء من 12 تشرين الاول في ما خص مشاريع القوانين الخاصة بالنفط والغاز، فقد أحيلت اقتراحات القوانين المتعلقة الى اللجان النيابية المشتركة التي يجب ان تعقد بدورها اجتماعات لتأليف لجان الاشراف على هذه القوانين. ونحن نأمل ان تقر هذه المشاريع قريبا، اذ ان اللجان النيابية مهتمها الاشراف على عائدات البترول وادارة الصندوق السيادي والاصول البترولية”.

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