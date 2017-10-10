76.9 مليار دولار الدين العام حتى تموز

حسب إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف، فإن الدين العام الإجمالي ارتفع إلى 115892 مليار ليرة أو ما يعادل 76.9 مليار دولار حتى نهاية تموز 2017، وذلك مقارنة مع 112910 مليارات ليرة أو ما يعادل 74.89 مليار دولار في نهاية 2016.

وبذلك يكون الدين الإجمالي قد ارتفع بقيمة 2982 مليار ليرة في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، أي ما يعادل 1.978 مليار دولار. وقد نتج ارتفاع الدين العام من ارتفاع الدين بالعملات الأجنبية بقيمة 1596 مليون دولار أو ما يوازي 2406 مليارات ليرة، ومن ارتفاع الدين بالليرة بقيمة 576 مليار ليرة أو ما يوازي 382 مليون دولار.

وبلغت قيمة الدين بالليرة 71104 مليارات ليرة، أي 61.4% من إجمالي الدين العام، مقابل ما يعادل 44788 مليار ليرة للدين بالعملات الأجنبية، أي 38.6% من إجمالي الدين. وانخفضت حصّة المصارف من الدين بالليرة من 41.9% في نهاية 2016، إلى 38.7% في نهاية تموز 2017، فيما ارتفعت حصّة مصرف لبنان من هذا الدين من 42.8% إلى 45.8%.