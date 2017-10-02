«العمالي» و«التنسيق» يعلّقان الإضراب بعد حلّ «السلسلة»

بعدما توصل مجلس الوزراء امس الى «خارطة طريق» لمقاربة ملف سلسلة الرتب والرواتب بعد إبطال قانون الضرائب لتمويلها،بحيث تم وضع مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة لارساله الى المجلس النيابي والاتفاق على صيغة لقطع الحساب تمكن من إقرار الموازنة سريعا، علّق الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية الاضراب في جميع القطاعات. فيما وجّه رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه دعوة طارئة إلى أعضاء مجلس الإدارة، للاجتماع قبل ظهر اليوم في مقرّ الجمعية، من أجل البحث في المستجدات لا سيما ما يتعلق بموضوع الضرائب.

وقال الاتحاد في بيان أمس «بعدما أقر مجلس الوزراء أخيرا دفع متوجبات سلسلة الرتب والرواتب على أساس الجداول الجديدة، بعد التحركات والضغوط الواسعة التي تجسّدت بالإضراب العام والاعتصام الشعبي والإداري الذي قاده الاتحاد العمالي، يعلن الاتحاد تعليق الإضراب في جميع القطاعات التي دعا إليها، من المرفأ والاهراءات، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقطاعات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والريجي والبلديات والمستشفيات الحكومية وسواها من النقابات والاتحادات التي لبّت الدعوة في هذه المواجهة المحقة دفاعا عن مصالح العمال والموظفين». وأكد «استمراره في رصد التطورات والمعالجات التي ستلجأ إليها الحكومة والمجلس النيابي خصوصاً في ما يتعلق بوجهة التعديلات المقترحة على المادتين 11 و 17 من القانون رقم 45 المتعلق بالضرائب»، معلناً سلفاً رفضه المطلق استبدال أي ضريبة على أصحاب الأموال بفرض ضرائب على العمال وذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية وخصوصاً ضريبة القيمة المضافة. وكرر مطالبته بإلغائها مع جميع الرسوم والضرائب التي طالت الفقراء وإعادة تحصيلها من أصحاب الثروات الطائلة، لافتاً الى أنه سيبقي جلساته مفتوحة.

كذلك، علقت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة اضرابها المفتوح وكل الإجراءات والتحركات المطلبية المتعلقة به، لا سيما التحرك الذي كانت تزمع انجازه في مطار الشهيد رفيق الحريري بيروت بإقفال الأجواء. واشارت في بيان الى انه «بناء على القرار الصادر عن جلسة مجلس الوزراء في جلسته أمس، والقاضي بتحويل رواتب الموظفين وكل العاملين في القطاع العام وفق قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46/2017، تعلن الهيئة تعليق اضرابها المفتوح وكل الإجراءات والتحركات المطلبية المتعلقة به، لا سيما التحرك الذي كانت تزمع انجازه في مطار الشهيد رفيق الحريري بيروت بإقفال الأجواء». كما اعلنت انها «مستمرة بمعالجة الشوائب التي تضمنها قانون السلسلة والتي أهمها وأكثرها الحاحا، تلك التي تلحق غبنا ببعض الفئات والشرائح الوظيفية من فئة رابعة رتبة ثانية وفئة خامسة وأجراء ومتعاقدين ومستخدمين، بالإضافة الى ما يتعلق بدوام الموظفين». واكدت ان تعليق إضرابها مرتبط ارتباطا وثيقا بما قد يصدر عن الدولة لاحقا من قرارات تمس الحقوق ونحن في كامل جهوزيتنا لمواجهة المستجدات.

ولاحقاً، أصدر المراقبون الجويون العاملون في مطار رفيق الحريري الدولي، بياناً جاء فيه «نتيجة لارسال المعاشات بناء على السلسلة الجديدة، وبناء على القرارات الاخيرة في مجلس الوزراء بضمان دفع السلسلة في الاشهر المقبلة، تصدر اللجنة توصية بتعليق الاضراب وتأجيله الى موعد لاحق للمطالبة بالامور الخاصة بالمراقبين».

هذا ونظم الإتحاد العمالي العام في لبنان والهيئة التأسيسية لعمال ومستخدمي المستشفيات الحكومية في لبنان ونقابة عمال ومستخدمي المستشفيات الحكومية في الجنوب والشمال وموظفو مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية، وقفة تضامنية أمام مدخل المستشفى، للمطالبة بتطبيق المادة 46 وشمولهم بسلسلة الرتب والرواتب، بمشاركة نائب رئيس الاتحاد العمالي حسن فقيه.

وفي اطار ردود الفعل، اعتبرت اللجنة التنفيذية في حركة شباب لبنان في بيان، ان «سلسلة الرتب والرواتب حق مكتسب لا يجوز التراجع عن اعطائه لاصحابه، على ان تمول من ايرادات لا تطاول لقمة عيش المواطن والموظف المستفيد منها بذاته»، مطالبة السياسيين» بالنظر الى الانتخابات النيابية على انها حاصلة في موعدها وعدم التفكير بتطييرها لان المجتمع المدني والشعب اللبناني لن يقبل بذلك بعد اليوم».

جمعية المصارف

ووجّه رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه دعوة طارئة إلى أعضاء مجلس الإدارة، للاجتماع قبل ظهر اليوم في مقرّ الجمعية، من أجل البحث في المستجدات لا سيما ما يتعلق بموضوع الضرائب التي سيثبتها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.

وكشفت مصادر مصرفية لـ«المركزية»، أن المصارف «سترفض مجدداً الازدواج الضريبي خصوصاً أن هناك اتجاهاً لإلغاء هذه الضريبة على المهن الحرة وحصرها بالمصارف والقطاع التجاري، وهذا ما ترفضه الهيئات الاقتصادية التي ستعقد بدورها اجتماعاً في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم لإعداد الورقة الموعودة التي سيرفعها رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير الى رئيس مجلس الوزراء الإثنين المقبل.