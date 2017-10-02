كي لا يكون الرقم وجهة نظر
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قانونا العقوبات الجديدان ضد حزب الله كما يردان على صفحة مجلس النواب الأميركي

أكتوبر 2, 2017

H.R.3342

H.R.3329

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H.R.3342

H.R.3329

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