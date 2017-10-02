قانونا العقوبات الجديدان ضد حزب الله كما يردان على صفحة مجلس النواب الأميركي أكتوبر 2, 2017 آخر المقالات «العمالي» و«التنسيق» يعلّقان الإضراب بعد حلّ «السلسلة» قانونا العقوبات الجديدان ضد حزب الله كما يردان على صفحة مجلس النواب الأميركي مجلس الوزراء يقر دفع متوجبات السلسلة على أساس الجداول الجديدة والاتحاد العمالي العام يعلق الاضراب إضراب هيئة التنسيق... المصيبة جمعت الدولة المدنية (2) H.R.3342 H.R.3329 تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني H.R.3342 H.R.3329 تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني