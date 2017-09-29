إضراب هيئة التنسيق… المصيبة جمعت

بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما حاشدا على الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري للمطالبة بتنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يحمل الرقم 46 والذي أقره مجلس النواب أخيرا، بعد طول انتظار استمر أكثر من خمس سنوات، ودفع الاجور لمستحقيها في القطاع العام نهاية هذا الشهر، أي خلال الأيام القليلة المقبلة، على أساس السلسلة.

وقد شارك في الإعتصام حشد من الموظفين في الإدارات العامة، وقطاعات عمالية ونقابية ومهنية مختلفة، وممثلين عن الإتحاد العمالي العام على رأسهم رئيس الإتحاد بشارة الأسمر، الذي بدا متفائلا بإمكانية صعود الدخان الأبيض من القصر الجمهوري في نهاية جلسة الحكومة. كما شارك في الاعتصام وفد من الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة كاسترو عبدلله، وشخصيات سياسية وحزبية في مقدمها الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب.

وقد القى كل من ابراهيم نحال عن رابطة الموظفين في الادارات العامة،ورئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي، كلمات شددت على الخطوات التصعيدية المنوي اتخاذها في حال تعنتت الحكومة بموقفهأ ومن بينها ما اعلنته نقابة الموظفين في مطار بيروت الدولي من تعطيل المطار يوم الاثنين لمدة سا عتين. كما حذر عريف الاعتصام، أمين الإعلام في رابطة التعليم الاساسي عدنان برجي باسم المعتصمين، الحكومة من مغبة التلاعب بحقوق الناس ورفض تنفيذ السلسلة، مؤكدأ أن ذلك قد يشعل ثورة إجتماعية شاملة. وناشد المعتصمون رئيس الجمهورية بصفته الحامي الاول للدستور التدخل لإلزام الحكومة بتنفيذ قانون السلسلة من دون أي تأخير.

هذا وكان المجلس الدستوري قد قبل منذ أيام طعنا مقدما من عشرة نواب، بقانون الضرائب الذي يحمل الرقم 45 والذي أقره أخيرا مجلس النواب، بالتوازي مع إقرار قانون السلسلة، ما دفع الحكومة إلى التذرع بهذه الخطوة لتدعي أن إسقاط قانون الضرائب يعني عدم تمويل السلسلة وبالتالي إلغائها، على الرغم من إصدار قانون نافذ بها، ما دفع هيئة التنسيق النقابية وقوى نقابية أخرى وروابط العاملين في الادارات العامة، والاساتذة والمعلمين لا سيما في المدارس الرسمية، إلى الإعلان عن إضراب مفتوح في كافة مراكز عملهم، دفاعا عن حقهم في تنفيذ السلسلة، رافعين شعار (لا فك للإضراب قبل تنفيذ السلسلة).

خطوة الإضراب على طريق القصر الجمهوري بدأت عند الساعة الحادية عشر قبل الظهر، حيث حاولت القوى الامنية في إجراء استفزازي فاشل ، حصر طلائع المعتصمين في باحة ترابية مهملة على يمين الشارع الصاعد باتجاه القصر الجمهوري بحجة إبقاء (الخط سالك)، إلا أن المعتصمين ومع تزايد أعدادهم التي غصت بها الباحة كسروا الطوق المفروض عليهم وانتقلوا إلى وسط الشارع وجانبيه حيث تضلل عدد منهم ببعض الأشجار هناك، من أشعة الشمس الحارقة التي ساهمت في انسحاب عدد من المشاركين بعد وصولهم إلى ساحة الإعتصام بوقت قصير. هذا وقد ألقيت بالمناسبة كلمات شددت على التمسك بمطلب تنفيذ السلسلة ومواصلة الإضراب المفتوح حتى تحقيقه، واتهام الحكومة بخرق الدستور واستخدام حجج واهية لعدم القيام بواجباتها، والإدعاء بعدم وجود إمكانيات لتغطية السلسلة، في حين أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الحكومة قادرة على دفع كلفة السلسلة من الآن ولمدة تزيد على الستة أشهر، من الرصيد الايجابي المتوفر لديها، إضافة إلى أن مصادر تمويل السلسلة التي تعرفها الحكومة جيدا، تتلخص في الضرائب على أرباح المصارف والبنوك والشركات العقارية، والضرائب على محتلي الاملاك البحرية والنهرية، إضافة إلى الأموال الطائلة التي يمكن جمعها وتوفيرها من خلال وقف سياسة الهدر والسمسرات والصفقات المشبوهة التي تضيع ملايين الدولارات من المال العام. وحذر المعتصمون من خطوات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم، منتظرين انتهاء الاجتماع الحكومي ليبنى على الشيء مقتضاه.