الأقساط المدرسيّة الخاصة تقتنص جيوب الأهالي

أقرّت سلسلة الرتب والرواتب، وأقرّت معها الزيادات و إرتفاع الغلاء المعيشي على كافة القطاعات ، حتى تلك التي تعتبر حق طبيعي لأي مواطن كحق التعليم مثلاً. إلاّ أنّة وللأسف، ففي لبنان يدفع المواطن ثمن حقوقه باهظاً، إذا ما أراد الحد الأدنى من العيش بكرامة.

في بلدٍ كلبنان تعتبر حقوقك سلعة، خاضعة لقانون العرض والطلب، تماماً كأي سلعة في السوق، تحدّد أسعارها وفق لمزاجيّة المحتكرين.

وفي ظل دولة يغمرها الفساد، ووزارات وجهات لا تلعب الأدوار، ولا تتحمّل المسؤولية المنوطة بها، يبقى المواطن الخاسر الأكبر في هذه المعادلة.

زيادات على الأقساط المدرسيّة

تفرض المدارس الخاصة، زيادات على أقساطها في كل عام، بوجود مبرر أو بعدمه، متسلّحين ببعض القوانين التي مضى عليها الزمن ولم تعد فاعلة ، إلاّ أنّه وبغياب الرقابة وتواطؤ المعنّين، يضطر الأهالي إلى الخضوع لهذه الزيادات، دون القدرة حتى على إعتراض، تكون نتيجته حرمان أولادهم من حق التعلّم. وتجدر الإشارة، إلى أنّ إتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، يحتضن أكثر من 65 % من التلامذة موزَّعين على المدارس الكاثوليكية، المقاصد، العرفان التوحيدية، المبرّات الخيرية، أمل التربوية، المهدي.

وفي السياق عينه، فإن الأرقام المتداولة، لزيادة الأقساط المدرسية تصل الى حد 25%، علماً ان معظم المدارس الخاصة تعود إلى القانون 515 ، الذي يجيز لها زيادة 10% على الأقساط من دون الرجوع الى لجنة الأهل، على الرغم من أن الأساتذة إستفادوا من زيادات على رواتبهم عام 1998 و2007. .

القانون 515

تتسلّح المدارس الخاصة، عند زيادة أقساطها بالقانون 515، إلاّ انّه تجدر الإشارة، إلى أن هذا القانون منتهي الصلاحية منذ العام 2013.

أذ مدّد العمل به منذ العام 1996، مرات عدة حتى شباط 2013، لذلك فإن المراقبة على موازنات هذه المدارس غائبة، مما يجعل أهالي الطلاب تحت رحمة أصحاب المدارس.

ويلعب هذا القانون دوراً بارزاً، في تنظيم معادلة زيادة الأقساط المدرسية، في المدارس الخاصة غير المجانية، وهذه المعادلة قائمة على مبدأ أن تشكّل الرواتب والأجور، ما نسبته 65 في المئة، على الأقل من أرقام الموازنة، وأن تشكّل باقي النفقات التسييرية 35 في المئة، على الأكثر من هذه الأرقام.

الرقابة مسؤولية لجان الأهل

أما لجهة الرقابة على الأقساط فقد أناط القانون 11/81 الصادر في 13 أيار 1981، بلجان الأهل مراقبة زيادة الأقساط والرسوم، في المدارس الخاصة غير المجانية. كذلك نصّت الفقرة الثانية من المادة الرابعة، في القانون المذكور أن “تقوم لجنة الأهل بدرس وإقرار مشروع الموازنة، الذي تضعه إدارة المدرسة للسنة المدرسية اللاحقة، وذلك في خلال شهر أيار من العام الدراسي”.

وفي السياق عينه، تتحدّث الفقرة ب من المادة الرابعة، من القانون عينه ،صراحة عن أي تغيير يمكن أن يطرأ على الأقساط ، ووفق هذه الفقرة “إذا إستجدت أعباء إقتضتها قوانين وأنظمة مستحدثة، وجب على إدارة كل مدرسة أن تضع ملحقاً ، بمجمل هذه الأعباء وما يلحق القسط من زيادة، نسبة إلى المرحلة التعليمية، نتيجة قسمة الأعباء على عدد التلامذة المعتمد، لإحتساب القسط وترسل نسخة عنه إلى مصلحة التعليم الخاص، موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل، أو من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية، في مهلة أقصاها نهاية السنة الدراسية”.

محفوض: خلل في الأدوار

تعمد المدارس الخاص ومنذ سنوات على زيادة أقساطها، دون أسس منطقيّة، والسبب يعود إلى الخلل القائم في لعب الأدوار بين الأطراف المعنيّة. وفي هذا المجال، يقول نقيب المعلمين في المدارس الخاصة السابق نعمة محفوض، للـ “الإعمار والإقتصاد”: هناك قانون يحكم العلاقة بين الأهل والوزارة والمدارس، هو القانون 515، وهو يتضمن مجموع 65% من رواتب المعلمين ، و35% ربح للمدرسة، يقسّم بعدها الرقم على عدد الطلاب، والنتيجة تساوي قسط المدرسة”.

بناءً عليه ، فإن أي خلل في هذه العلاقة، ينعكس نتائج سلبيّة، إذ يوضح نعمة ” أن لجنة الأهل التي يعطيها القانون حق المراقبة والتوقيع على الموازنة، لا تلعب دورها . كذلك فإن وزارة التربية لا تلعب دورها كما يجب وهنا يكمن الخلل”.

زيادة غير عادلة

ويفنّد محفوض الأسباب التي تجعل هذه الزيادة غير عادلة بالقول ” أولاً، تقوم المدارس ومنذ ست سنوات بزيادة الأقساط تحت حجة إقرار السلسلة، وبالتالي فهم حصلوا على غلاء المعيشة من الأهالي منذ العام 2012، لذلك لا يستطيعون في الوقت الحالي أخذ الزيادة كلها من الأهالي، ومن ضمنها غلاء المعيشة.

ثانياً، الزيادة لا يجب أن تكون متساوية بين جميع المدارس. فكما ذكرنا سابقاً، فهي نتيجة مجموع زيادات المعلمين، مع ربح المدرسة مع تقسيم الرقم على عدد الطلاب، وبما أن عدد الطلاب غير متساوٍ في جميع المدارس، فهذا يعني أن الزيادة لا يجب أن تكون متساوية في جميع المدارس. لذلك فلا منطق للزيادة المطروحة” .

عدم تحمّل المسؤولية

يقرّ محفوض بالخلل الناتج عن عدم تحمّل كل طرف المسؤولية المنوط به. وفي هذا الإطار يوضح “يجب على وزارة التربية أن تلعب دوراً في المراقبة، وأن تتأكد من أن لجنة الأهل وقعت على الموازنة، إذ أن العلاقة بينهما يجب أن تكون مبنيّة وفقاً للقانون. أما الذي يحصل فهو أنّ طرف أو طرفين من الأطراف الثلاثة لا يلعب دوره كما يجب، سواء لجنة الأهل غير الفاعلة أو وزارة التربية “.

أما عن دور النقابة في هذا المجال، يؤكد محفوض “لا نستطيع أن نلعب دور غيرنا، فالتحرك هو دور لجان الأهل والوزارة، دورنا يقتصر على المساعدة، والتوضيح أن غلاء المعيشة قد تم الحصول عليه من قبل المدارس من الأهالي منذ سنوات، لذلك لا يجب أخذها مرة ثانية”.

ويختم محفوض أن التهويل الحاصل من قبل المدارس في غير موقعه، فيقول “هناك تهويل على الناس، فنسبة 30 و45 % زيادة نسبة غير منطقيّة. لذلك فالحل يكون بإنشاء مدارس رسمية ذات مستوى تربوي جيّد، كي يستطيع الفقرءا وذوي الدخل المحدود تعليم أطفالهم.

خاصة وأن التعليم في لبنان أصبح سلعة، خاضعة لقاون التجارة، بحيث وأنّ السلعة كلما زاد الطلب عليها، إرتفع سعرها. وهكذا الحال بالنسبة إلى التعليم، فمع غياب المدرسة الرسمية التي تنتج تربية، إرتفع الطلب على المدارس الخاصة وأصبح كبير جداً. وطالما التعليم الرسمي غير فعّال فلا إمكانية لحل هذه المشكلة”.

20% زيادة أرباح المدارس

بعد تعذّر الإتصال بالباحث في التربية والفنون والناشط في لجان الأهل البديلة، نعمة نعمة ، نورد أدناه مقتطفات من دراسة له منشورة، عن أرباح المدارس الخاصة، إذ يعتبر نعمة في هذه الدراسة، بأنّه سيعود إقرار السلسلة بفائدة كبيرة على المدارس الخاصة، إذ سيزيد أرباحها بنسبة 15 إلى 20%.

إذا إحتسبنا القيمة الفعلية للزيادات التي ستطاول المعلمين/ات، التي في متوسطها العام ستقارب المليون ليرة للمعلم/ة.

أما القسط في معدله الحالي، 6 ملايين فسيصبح 7.6 ملايين، أي بزيادة تزيد على مليون ونصف مليون عن كل تلميذ/ة، الذي يصل عددهم إلى 30 تلميذاً/ة في الشعبة الواحدة، أي ما يقارب 45 مليون ليرة،، يُصرف منها مليونا ليرة شهرياً، لتغطية السلسلة كرواتب للمعلمين، أي ما يقل عن 25 مليوناً. وبالتالي يبقى صافي الأرباح الإضافية للمدارس، بقيمة 20 مليون ليرة عن كل شعبة في المدرسة.

المخصص والمتوقع

لا يقتصر الأمر عند هذا الحد، فهناك إشكالية أخرى تظهر في الفارق، بين مخصصات المنح في الموازنة (245 مليار ليرة)، والرقم الفعلي المدفوع في السنة السابقة (371.5 مليار ليرة)، والرقم المتوقع (472 مليار ليرة) ، بحيث يكون الفارق بين المخصص والمتوقع هو 227 مليار ليرة، أي ما يعادل 16% من المخصصات الإجمالية، لتغطية تكاليف السلسلة (1400 مليار ليرة في السنة الأولى (1200 مليار + 25 % من 771 ملياراً للمتقاعدين + 70 ملياراً درجات الأساتذة).

ووفق نعمة ، أما إذا اضفنا إليها زيادات الأقساط في المدارس الخاصة المجانية، فقد تصل الكلفة إلى 20% من مخصصات السلسلة في الموازنة، وكلها ستذهب أرباحاً إضافية للمدارس الخاصة، إضافة إلى أرباحها السابقة.

على قدر ما إنتظر اللبنانيون وناضلوا من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، على قدر ما شكّلت نقمة بالنسبة إلى عدد كبير منهم. ففي ظل غياب مؤسسات الدولة، التي تحمي مصالح وحقوق المواطنين، بل وتواطؤ هذه المؤسسات ضد مصلحته، أصبح المواطن اللبناني ضحيّة المحتكرين على كافة الأصعدة، وعلى رأسهم “دولتنا المصونة”.