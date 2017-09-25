الأرباح الصافية للمصارف ترتفع 2% في 2016

اظهرت الأرقام الصادرة عن جمعية مصارف لبنان أن الارباح الصافية للمصارف العاملة في لبنان بلغت 1,9 مليار دولار أميركي في العام 2016، ما يمثّل ارتفاعًا قدره 1,9 في المئة عن أرباح صافية بلغت 1,86 مليار دولار في العام 2015.

وارتفعت أرباح المصارف قبل احتساب الضرائب 8,8 في المئة لتصل إلى 2,4 ملياري دولار عام 2016. وبلغت الإيرادات الاجمالية للمصارف 12,9 مليار دولار عام 2016، أي بزيادة قدرها 12,1 في المئة عن 11,5 مليار دولار عام 2015، بحيث ارتفعت الإيرادات من الفوائد بنسبة 7,7 في المئة إلى 10,6 مليارات دولار، وتحسّنت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 41,4 في المئة لتصل إلى 2,36 ملياري دولار أميركي.

وبموازاة ذلك، ارتفعت النفقات الاجمالية بنسبة 14,1 في المئة لتصل إلى 11 مليار دولار، بحيث ارتفعت الفوائد المدفوعة بنسبة 8,4 في المئة إلى 7,2 مليارات دولار، وارتفعت أعباء الاستثمار العامة بنسبة 58,3 في المئة إلى 1,52 مليار دولار، كما ارتفعت النفقات على الموظفين بنسبة 8,4 في المئة إلى 1,46 مليار دولار، ونمت الضريبة على الأرباح بنسبة 44,5 في المئة إلى 514 مليون دولار. وبلغ إجمالي صافي الإيرادات من الفوائد لدى المصارف العاملة في لبنان 3,4 مليارات دولار عام 2016، أي بزيادة قدرها 6,1 في المئة عن 3,2 مليارات دولار عام 2015. كما بلغ صافي الدخل التشغيلي للمصارف 5,6 مليارات دولار عام 2016 وارتفعت بنسبة 19,9 في المئة من 4,7 مليارات دولار عام 2015.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الأعباء التشغيلية للمصارف 3,15 مليارات دولار عام الماضي، أي بارتفاع قدره 27,9 في المئة عن 2,46 ملياري دولار عام 2015.

علاوة على ذلك، بلغت نسبة العائد على معدل الأصول لدى المصارف العاملة في لبنان 0,95 في المئة عام 2016 مقارنة بنسبة1 في المئة عام 2015، في حين بلغ العائد على معدل حقوق الملكية 10,8 في المئة في العام 2016 مقارنة بنسبة 11,5 في المئة في العام 2015.

وقد جاءت نتائج هذه الدراسة في النشرة الأسبوعية لمجموعة «بنك بيبلوس» Lebanon This Week.