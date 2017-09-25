«التنسيق النقابية» و«العمالي» يعلنان الإضراب الشامل والعام اليوم

امام تسارع التطورات بعد ابطال المجلس الدستوري قانون الضرائب الذي من شأنه تمويل سلسلة الرتب والرواتب، اعلنت هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات، ابتداء من صباح اليوم الاثنين، على ان تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشل المرافق العامة. كما دعا الإتحاد العمالي العام الى الاضراب التحذيري والشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات اليوم.

ففي بيان اصدرته قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، قالت هيئة التنسيق النقابية «امام ما يشاع من ان مجلس الوزراء يتجه إلى مشروع قانون تأجيل دفع الرواتب على الاساس الجديد الى ما بعد اقرار الموازنة المعطلة منذ 12 سنة؛ ولأن اي تأجيل يعني قهر الفئات الشعبية في ظل ارتفاع الأسعار الذي رافق الاعلان عن اقرار مشروع السلسلة؛ فإن الهيئة تعلن الاضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات، ابتداء من صباح غد (اليوم) الاثنين 25 الحالي، على ان تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشل المرافق العامة». وشددت على «ان قطع الرواتب عن الموظفين والمعلمين والعسكريين هو إعلان صريح وقاطع عن فشل الدولة وليس عن فشل الحكومة او الطبقة الحاكمة فقط».

واكدت الهيئة في بيانها «توافر الأموال لدفع الرواتب على الاساس الجديد واذا كانت الحكومة مضطرة لخفض الإنفاق فليكن ذلك بإعادة جدولة فوائد الدين العام الذي يكلف الدولة سنويا 8000 مليار ليرة».

ودعت نقابة المعلمين في بيان «جميع معلمي المدارس الخاصة إلى التزام الإضراب في المدارس الخاصة وسيعقد المجلس التنفيذي غدا (اليوم) عند العاشرة والنصف في مقر النقابة جلسة استثنائية مواكبة لموضوع وقف العمل بسلسلة الرتب والرواتب».

كذلك، أعلنت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي «الاضراب العام والشامل غدا (اليوم) إثر التطورات المتسارعة التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية وتخفي في طياتها الالتفاف على تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب».

وأعلن «حراك المتعاقدين في الثانويات الرسمية، تأييده»حقوق المعلمين وجميع الموظفين في سلسلة عادلة تنصف جميع الموظفين والمعلمين في الملاك والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء، ومطالب المتعاقدين في التثبيت المنصف وفي رفع أجر الساعة هي من ضمن المطالب المرفوعة في رسالة الإضرابات المطلبية«.

من جهته، دعا الإتحاد العمالي العام، الى الاضراب التحذيري والشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات اليوم، وقال في بيان: «بعد عجز الحكومة عن تنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية لا سيما بعد التلويح بتأجيل أو تعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب من قبل مجلس الوزراء والإنقلاب على الحقوق المكتسبة للموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة». وطالب الحكومة بـ«ان تلحق بركب العمال والموظفين والمبادرة فورا الى تنفيذ قانون السلسلة بحذافيره والتفتيش لاحقا عن الموارد المالية لا سيما ان الأمر لا يستدعي اجتراح حلول، فالمادة 20 من قانون السلسلة تنص على الإجازة للحكومة لفتح الإعتماد اللازم لتغطية كلفة تمويل السلسلة»، كما دعا المؤسسات المصرفية والمالية الى «المشاركة في العقد الإجتماعي، فلن نرضى أن يتغرم العمال والموظفون في حين ان جزءا يسيرا من اللبنانيين يتنعم برؤوس الأموال والأرباح دون أن تطاله الضرائب المباشرة وغير المباشرة».

واذ حذر من مغبة الظلم والإنقلاب على القوانين، فإنه «لن يقف موقف المتفرج على عجز السلطة عن إدارة شؤون البلاد وترك العباد تحت رحمة ذوي المليارات»، رافضا «اي ضريبة على العمال وذوي الدخل المحدود ولا سيما تلك التي كانت واردة في القانون الرقم 45/2017 وخصوصا الضريبة على القيمة المضافة»، داعيا الحكومة الى «تصحيح عادل للأجور في القطاع الخاص عبر دعوة فورية للجنة المؤشر للانعقاد والتركيز على سياسة اقتصادية واعية تخرج البلاد من التجاذبات في كل حين».

وأعلن الإضراب التحذيري الشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات في كافة الأراضي اللبنانية اليوم لا سيما في المؤسسات العامة التالية: البلديات كافة، مرفأ بيروت، الضمان الإجتماعي، كهرباء لبنان، إدارة حصر التبغ والتنباك، اوجيرو، مؤسسات ومصالح المياه في كافة المحافظات، النقل المشترك وسكك الحديد، الليطاني، اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت وكهرباء قاديشا».

كذلك، دعا الاتحاد العمالي في الشمال،»جميع العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وكهرباء قاديشا والريجي ومرفأ طرابلس ومصالح مياه الشمال ومراكز الضمان الاجتماعي في الشمال«، إلى الاضراب العام اليوم، وذلك رفضا لـ»الضرائب الظالمة بحق العمال والفقراء بحجة تمويل السلسلة».

وعقد«المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات والمستخدمين» في محافظة بعلبك الهرمل اجتماعا في مقر الاتحاد في بعلبك، للتشاور في آخر تطورات سلسلة الرتب والرواتب، وصدر عن المجتمعين بيان دعوا فيه الى دفع الرواتب على اساس الجداول الجديدة، والتواجد مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر والالتزام الكامل بالقرار الذي سيصدر عن الاتحاد الاثنين، والالتزام التام من قبل النقابات المنضوية في اتحاد النقابات في محافظة البقاع بالاضراب العام والشامل دفاعا عن حقوق الموظفين والمستخدمين والعمال. وناشد المجتمعون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة عدم تجميد العمل بسلسلة الرتب والرواتب كي لا نضطر إلى الاضراب المفتوح لما لها من سلبية على الدولة والمواطن.