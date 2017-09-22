الخبير الاقتصادي حسن مقلد في برنامج الحدث – قناة الجديد سبتمبر 22, 2017 آخر المقالات الخبير الاقتصادي حسن مقلد في برنامج الحدث - قناة الجديد وزارة البيئة ..نجاح وانجازات ! 160 رحلة إضافية للحج وزيادة 6000 حاج لبناني في 2017 الدين العامّ عند 76.88 مليار دولار في تمّوز سلامة شارك في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني