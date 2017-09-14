الحريري: لدى الشركات الروسية فرصة كبيرة للحصول على تراخيص لإنتاج النفط في لبنان

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأربعاء، أن لدى الشركات الروسية فرصة جيدة للحصول على تراخيص لتطوير حقول النفط والغاز في الجرف اللبناني.

وقال الحريري “الوضع الآن يتطور بشكل جيد، ولديها (الشركات الروسية) فرصة كبيرة للفوز في هذا الترخيص، نحن نحاول أن نبذل كل ما في وسعنا لنقدم لهم[للشركات الروسية] جميع الشروط اللازمة لذلك”.

وأعرب الحريري، عن أمله في أن يتم إعلان نتائج المناقصة في المستقبل القريب وبحلول نهاية العام سيكون من الممكن توقيع العقود.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني “سيكون هناك نتائج في كانون الأول/ ديسمبر، آمل أن يكون ذلك هدية عيد الميلاد للبنان”.

وفي نهاية نيسان / أبريل، أفيد بأن “نوفاتيك” و”لوك أويل” قد اجتازتا جولة التأهل المسبق الثانية للمشاركة في دورة التراخيص المتعلقة بتوزيع تراخيص استكشاف وإنتاج النفط والغاز في الجرف البحري للبلاد.

وأفادت وثائق اللقاء بين رئيسي الوزراء اللبناني سعد الحريري والروسي دميتري مدفيديف يوم أمس الثلاثاء أن شركة “غازبروم” الروسية تدرس آفاق المشاركة في التنقيب عن الغاز في الجرف القاري بلبنان وتنمية مواقع الغاز البحرية في حال وجدت مواقع جيولوجية تثير اهتمامها.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط شركة “نوفاتيك” الروسية للمشاركة في مناقصة خاصة بكتلة في الجرف القاري الواقع في المنطقة التي يدور جدل حولها بين لبنان وإسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية فيها، ويجري العمل على تحديد شكل مشاركة الشركة في المشروع.

هذا ويقوم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، حالياً، بزيارة عمل إلى موسكو.