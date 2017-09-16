خلاف جديد بين المالكين والمستأجرين عنوانه ترميم المباني

مشكلة قانون الإيجارات الجديد على حالها بين المالكين والمستأجرين، وفي آخر مستجدّات مراسيم هذا القانون، علم أنّ هذا الملف اكتمل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد ان أرسلت الوزارات المعنية أسماء مندوبين عنها في اللجان التي ينصّ عليها القانون ويبلغ عددها 24 لجنة يترأسها قضاة. هذه الخطوة من الوزارات الثلاث، تعني اقتراب مجلس الوزراء من إصدار مرسوم تشكيل اللجان ليتم وضعها حيّز التطبيق عملاً بالقانون الجديد للإيجارات، وإمكان تقدّم المستأجرين المحدودي الدخل من وزارة المال قريباً بطلبات للاستفادة من مساعدات الحساب الذي أنشأته الوزارة ورصدت له مبلغ 30 مليار ليرة كمبلغ أوّل سيستكمل لاحقاً. فيما تنتظر وزارة المال إقرار الموازنة لكي تباشر دفع الزيادات على بدلات الإيجار عن مستحقيها من المستأجرين بعد موافقة اللجان وصدور قرارات واضحة عنها بالمستفيدين. وبعد ان تسلّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاسماء من الوزراء، تمت إحالة الملف كاملاً على وزارة المال لإبداء الرأي وليتم بعدها إحالته على مجلسي الوزراء وادراجه في جدول الاعمال بغية إصدار المراسيم لتطبيق القانون كاملاً على المستفيدين من الحساب، في الوقت الذي تطالب فيه لجان المستأجرين بوضع خطة سكنيّة كاملة وشاملة لمنع تشريد العائلات الفقيرة وغير القادرة على توفير مسكن لها.

أما آخر فصول الخلافات المستمرة بين المالكين والمستأجرين، فعنوانها “مسؤولية ترميم المباني المهدّدة بالانهيار وتأمين الكلفة المادية اللازمة لأعمال الترميم”. الخلاف اشتعل عندما قام وفد من نقابة المالكين برئاسة باتريك رزق الله بزيارة إلى كلّ من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان روني لحود ورئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان جوزف ساسين، وطالبتهما بالمساعدة في توفير قروض للمالكين للترميم، وبإصدار الإيجار التملّكي.

إزاء هذه الحركة الإسكانية للنقابة، أوضح رئيس تجمّع محامي الطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في رسالة مفتوحة الى ساسين ولحود، أن “ترميم البناء يقع على عاتق المستأجرين القدامى وليس على عاتق المالكين ومطلوب تعديل ذلك في القانون. وستؤدي هذه المصاريف التعجيزية في ترميم الأبنية وإصلاحها على حساب المستأجرين الى إسقاطهم من حق التمديد من بيوتهم والى إخلاءات وتهجير جماعي لربع سكان لبنان من جراء عدم قدرتهم على تحمل هذه المصاريف التعجيزية، إضافة الى بدلات الايجار الخيالية، واذا جاز أن تعطى القروض فهي إلى المستأجرين القدامى لشراء منازلهم التي يشغلونها لكون إصلاح الابنية وترميمها يقع على عاتقهم ولا تدخل في تقديمات الحساب والصندوق، وتؤدي في حال عدم دفعها الى الاسقاط من حق التمديد”. وبحسب المستأجرين، لن يتحمّل المالك أي مصاريف فعلية في ترميم بنائه، وسوف تؤدي الى اخلاءات جماعية وكارثة انسانية لكون كلفة ترميم الابنية تقدر بعشرات آلاف الدولارات للبناء الواحد وليس بمقدور المستأجرين العاديين ومتوسطي الدخل تحمّلها. وقد ارسل بعض المالكين فواتير بآلاف الدولارات الى المستأجرين يطالبونهم فيها بدفع كامل كلفة هذه الترميمات تحت طائلة إسقاط حقهم من التمديد، وبالتالي إن المطالبة بالقروض للترميم من قبل المالكين لا فائدة منها وستنعكس تهجيراً واخلاء للمساكن والشقق من جراء عدم قدرة المستأجرين على تحمّل نفقات الترميم، ولكون المالكين وتجار العقارات والاثرياء سيلزمون بالنتيجة المستأجرين من الفقراء ومحدودي الدخل على دفعها ولن يتحملوا تكلفة الترميم وتنعدم الفائدة من اعطاء هذه القروض الى المالكين الاغنياء التي سيدفعها الفقراء ومتوسطو الدخل في النهاية وتعرضهم للاخلاءات الجماعية حتماً في حال عدم دفعهم لهذه المصاريف المبالغ فيها، والتي لا تستطيع حتى المصارف تحملها. هذا ويطالب المستأجرون ايضاً بإلغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد التي تلقي عبء الإصلاحات وترميم البناء على عاتق المستأجرين بما ان لا احد يستطيع تحمّل هذه النفقات التعجيزية والخيالية، وهي تشكل سبباً مباشراً لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها”.

أما نقابة المالكين فاعتبرت أنّ المباني المهدّدة بالانهيار تضمّ أقساماً مختلفة، بعضها تمّ تحريره من سطوة الإيجارات القديمة، وبعضها قد تمّ إخلاؤه بالكامل، وبأن المستأجرين القدامى ملزمون بموجب قانون الإيجارات وتعديلاته، التكفل بنسبة ثمانين في المئة عن القسم الذي يقطنون فيه لا عن مجمل البناء، وبالتالي فإن المالكين في هذه المباني يتحمّلون النسبة كاملة عن الأقسام الأخرى المحررة والتي تعود ملكيتها إليهم، وبالتالي فهم في حاجة إلى قروض للترميم لأن القانون القديم الجائر والمنتهي 92/160 قد حرمهم من حقهم ببدلات طبيعية للإيجار وبالتالي من القدرة على الترميم.

(النهار)