160 رحلة إضافية للحج وزيادة 6000 حاج لبناني في 2017

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط وصول آخر طائرة حجاج آتية من المدينة المنوّرة وبذلك انتهاء موسم الحاج لعام 2017.

وقد سيّرت الشركة 160 رحلة إضافية لهذه الغاية، منها 86 الى المدينة المنوّرة و 74 الى جدّة، ناقلةً على متنها 16902 حاج مقارنة مع 10900 حاج العام الماضي أي بزيادة ستة آلاف حاج وذلك بفضل جهود رئيس الحكومة سعد الحريري في تأمين ستة آلاف تأشيرة إضافية للحجاج اللبنانيين.