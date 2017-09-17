الدين العامّ عند 76.88 مليار دولار في تمّوز

ارتفع الدين العامّ الإجمالي بنحو 430.51 مليون دولار خلال شهر تمّوز 2017 إلى 76.88 مليار دولار، من 76.46 مليار دولار في حزيران. وعلى صعيدٍ سنويٍّ، زاد الدين العامّ الإجمالي بـ3.50 مليارات دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في تمّوز من العام المُنصرم، والبالغ حينها 73.38 مليارا.

وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ إلى 44.96 في المئة في تمّوز من 47.03 في المئة في شهر حزيران.

في التفاصيل الواردة في التقرير الاقتصادي الاسبوعي لـ«بنك الاعتماد اللبناني»، إرتفع الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.78 في المئة على أساس شهريٍّ وبنسبة 6.29 في المئة على أساسٍ سنويٍّ إلى 47.17 مليار دولار.

في السياق نفسه، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 0.22 في المئة على صعيدٍ شهريّ وبنسبة 2.42 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ ليصل إلى 29.71 مليار دولار. وقد ارتفعت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 61.35 في المئة في الشهر السابع من العام الحالي، فيما انكمشت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة إلى 38.65 في المئة.

وزاد صافي الدين العام، والذي لا يلحظ ودائع القطاع العام، بنسبة 4.76 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ إلى 66.57 مليار دولار كما في نهاية شهر تمّوز من العام الجاري من 63.54 مليار دولار في تمّوز 2016.