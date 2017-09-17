«بلوم إنفست»: تعاملات هادئة في البورصة.. والدولرة ترتفع الى 65.8%

أوضح «بلوم انفست» في تقريره الاسبوعي ان «أداء بورصة بيروت كان هادئاً خلال الاسابيع الثلاثة الماضية خاصةً بعد إغلاق البورصة لمدة خمسة أيام بمناسبة عيد الأضحى ويوم الحداد الوطني على ارواح شهداء الجيش اللبناني». وقال «في الفترة القادمة سيتوضح كيف سيتعامل المستثمرون مع التطورات الجديدة على الساحة اللبنانية خاصةً وقف تنفيذ قانون الضرائب الجديدة».

ولفت التقرير الى انه خلال الفترة الممتدة من 25 آب 2017 الى 15 ايلول 2017، شهدت بورصة بيروت تراجعاً، حيث انخفض مؤشر بنك لبنان والمهجر للأسهم (BSI) بنسبة 0.51 في المئة ليقفل عند 1154.37 نقطة. وانخفضت الرسملة السوقية من 9.58 مليارات دولار في 25 آب 2017 الى 9.53 مليارات دولار في 15 ايلول 2017.

اما معدل عدد الاسهم المتداولة في بورصة بيروت فقد انخفض من 417593 سهماً بقيمة 3.42 ملايين دولار خلال الأسبوع المنتهي في 25 آب 2017 الى 178131 سهماً بقيمة 1.51 مليون دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

اقليمياً، ارتفع كل من مؤشر «ستاندرد اند بورز» للأسواق العربية، مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة ومؤشر “ستاندرد أند بورز 40AFE «بنسبة 1.34 في المئة، 1.61في المئة و0.87 في المئة على التوالي.

في العالم العربي، سجلت بورصات مصر، الكويت والسعودية تقدماً بنسبة 5.29 في المئة، 2.74 في المئة و1.76 في المئة على التوالي. أما بورصة قطر فتراجعت بنسبة 6.06 في المئة خلال الفترة المذكورة أعلاه.

في بيروت، حصد القطاع المصرفي على 53 في المئة من إجمالي قيمة التداول هذا الأسبوع مقابل نسبة 44 في المئة للقطاع العقاري و3 في المئة للقطاع الصناعي.

في القطاع المصرفي، ارتفعت اسعار أسهم بنك لبنان والمهجر«شهادة إيداع»والمدرجة بنسبة 1.20 في المئة و1.75 في المئة لتقفل عند سعر 12.70 دولارا و11.60 دولارا، على التوالي. أما أسهم بنك عودة«شهادة إيداع»فتراجعت بنسبة 1.48 في المئة لتقفل عند سعر 6 دولارات. وتراجعت اسهم بنك بيبلوس المدرجة بنسبة 0.62 في المئة الى 1.60 دولار. كما تراجعت اسهم بنك بيمو المدرجة بنسبة 5.49 في المئة الى 1.55 دولار.

في ما يتعلق بالأسهم التفضيلية، ارتفع مؤشر بنك لبنان والمهجر للأسهم التفضيلية بنسبة 0.08 في المئة ليقفل عند 105.17 نقاط، اذ ارتفعت اسهم بنك عوده التفضيلية H بنسبة 0.70 في المئة إلى 101.20 دولار. كما ارتفعت أسهم بنك بيروت التفضيلية I وH بنسبة 0.40 في المئة و0.20 في المئة على التولي، لتقفل عند سعر موحد وهو 25.35 دولارا. أما أسهم بنك بيمو التفضيلية فئة 2013 فتراجعت بنسبة 0.50 في المئة لتقفل عند سعر 99.50 دولارا.

في القطاع العقاري، تراجعت أسهم سوليدر«أ»و«ب»ما دون مستوى الـ9 دولارات. وخسرت أسهم سوليدر«أ» 4.76 في المئة لتقفل عند سعر 8.01 دولارات. كما خسرت أسهم سوليدر«ب»6.16 في المئة لتقفل عند سعر 7.77 دولارات.

في القطاع الصناعي، ارتفعت أسهم«هولسيم»بنسبة 2.04 في المئة الى 12.51 دولارا.

في بورصة لندن، سجلت أسهم بنك لبنان والمهجر«شهادة إيداع»ارتفاعا بنسبة 0.80 في المئة لتقفل عند سعر 12.60 دولارا. أما أسهم بنك عودة«شهادة إيداع»فخسرت 1.17 في المئة لتقفل عند سعر 5.93 دولارات.

وكان أداء بورصة بيروت هادئ خلال الاسابيع الثلاثة الماضية خاصةً بعد إغلاق البورصة لمدة خمسة أيام بمناسبة عيد الأضحى ويوم الحداد الوطني على ارواح شهداء الجيش اللبناني. وفي الفترة القادمة سيتوضح كيف سيتعامل المستثمرون مع التطورات الجديدة على الساحة اللبنانية خاصةً وقف تنفيذ قانون الضرائب الجديدة.

الكتلة النقدية

تقدمت الكتلة النقدية (م3) بمقدار 441 مليار ليرة (293 مليون دولار) خلال الأسبوع المنتهي في 31 آب 2017 لتقفل عند 208765 مليار ليرة (138.48 مليار دولار)، وبقيت متقدمة بنسبة 8.07 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية وبنسبة 4.89 في المئة منذ بداية العام.

وتقدمت الكتلة النقدية «م1» في الفترة نفسها بمقدار 519 مليار ليرة (344 مليون دولار) الى 10102 مليار ليرة (6.70 مليارات دولار) نتيجة ارتقاع النقد في التداول بمقدار 341 مليار ليرة (226 مليون دولار) والودائع تحت الطلب بمقدار 178 مليار ليرة (118 مليون دولار ).

أما مجموع الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب) فقد انخفض بمقدار 78 مليار ليرة (51 مليون دولار) خلال الفترة نفسها، اذ ارتفعت الودائع بالليرة اللبنانية بمقدار 120 مليار ليرة (80 مليون دولار) وانخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 131 مليون دولار.

وخلال الفترة نفسها، تراجعت نسبة دولرة الكتلة النقدية من 60.23 في المئة في 24 آب 2017 لتقفل عند 60.01 في المئة في 31 آب 2017. وبحسب مصرف لبنان، استقرت فائدة الإنتربنك عند مستوى 3 في المئة بين كانون الأول 2016 وأيار 2017.

سندات الخزينة

خلال مزاد سندات الخزينة الواقع في 31 آب 2017، أصدرت وزارة المالية سندات خزينة بقيمة 743 مليار ليرة (493 مليون دولار) من فئة 6 أشهر، 24 شهرا و120 شهرا. استحوذت فئة الـ120 شهرا على نسبة 47.18 في المئة من مجموع الاكتتابات، بينما حصلت فئة الـ6 أشهر والـ24 شهرا على نسبة 12.44 في المئة و40.38 في المئة، على التوالي.

وبلغت نسبة القسيمة على فئة الـ6 أشهر 4.87 في المئة. أما بالنسبة للمردود على فئة الـ24 شهرا والـ120 شهرا فبلغ 5.84 في المئة و7.46 في المئة، على التوالي.

وقد تجاوزت قيمة الاكتتابات المستحقة قيمة تلك الجديدة بـ131 مليار ليرة (87 مليون دولار).

سوق القطع في لبنان

حافظ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية على معدله بين البنوك في سوق القطع اللبناني عند هامش 1513.75 ليرة – 1514.25 ليرة مع سعر وسطي 1514 ليرة خلال الفترة الممتدة من 25 آب 2017 الى 15 ايلول 2017.

بالإضافة الى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية (باستثناء الذهب) لدى مصرف لبنان الى 42.47 مليار دولار في آب 2017 مقابل 40.71 مليار دولار في كانون الأول 2016.

اما بالنسبة الى دولرة ودائع القطاع الخاص لدى المصارف اللبنانية، فقد ارتفعت من 65.82 في المئة في كانون الأول 2016 الى 66.88 في المئة في نهاية تموز2017.

وارتفعت قيمة اليورو مقابل الليرة هذا الأسبوع مع ارتفاع سعر صرف اليورو من 1778.55 ليرة في 25 آب الى 1798.60 ليرة. بالإضافة إلى ذلك، انخفض سعر الصرف الفعلي لليرة مقابل سلة عملات الشركاء التجاريين بنسبة 0.88 في المئة ليصل إلى 110.52 نقاط.

سوق القطع العالمي

وواصل اليورو تقدمه مقابل الدولار بسبب تحسن توقعات النمو في اوروبا حسب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي. اما الدولار فعانى التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

أسعار الذهب العالمية

وارتفع سعر أونصة الذهب من 1287.47 دولارا منذ أسبوع الى 1323.15 دولارا هذا الأسبوع.

سوق اليوروبوندز

ارتفع مؤشر بنك لبنان والمهجر للسندات المالية (BBI) بنسبة تساوي 0.44 في المئة خلال الـ3 أسابيع الماضية ليقفل عند مستوى 104.42 نقاط، أما مؤشر الأسواق الناشئة جي بي مورغان فتقدم بنسبة 0.99 في المئة خلال الفترة نفسها ليقفل عند مستوى 806.74 نقاط.

وانخفض العائد على سندات اليوروبوندز اللبنانية التي تستحق في 5 سنوات و10سنوات من 6.28 في المئة و6.90 في المئة في الفترة المذكورة أعلاه الى 6.23 في المئة و6.79 في المئة، على التوالي.

في الولايات المتحدة الأميركية، انخفض الطلب على سندات الخزينة الأميركية وبخاصة استحقاق الـ10 سنوات، مما ادى الى ارتفاع العائد على هذه الأخيرة من 2.01 في المئة الى 2.20 في المئة، فيما ارتفع العائد ايضا على سندات الخزينة الأميركية استحقاق 5 سنوات من 1.78 في المئة الى 1.79 في المئة.

وانخفض الطلب على سندات الخزينة الأميركية مع ارتفاع أسعار المستهلكين المحلية بأسرع وتيرة في سبعة أشهر، مما رفع التوقعات بأن الاحتياط الفيدرالي سوف يزيد أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وخلال الفترة عينها، انخفض الفارق بين العائد على سندات الخزينة اللبنانية والاميركية استحقاق الـ5 سنوات و الـ10 سنوات من 450 نقطة أساس و489 نقطة أساس إلى مستوى 444 نقطة أساس و459 نقطة أساس، على التوالي.