سلامة شارك في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

شارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اجتماع الدورة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي انعقد في أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، الأحد 17 الجاري.

تضمن جدول أعمال الدورة 14 بندا حيث تمت مناقشتها من قبل المشاركين، كما قام بعض المحافظين بتقديم مداخلات حول المواضيع الملحة المتعلقة بهذه البنود.

وقد قدّم حاكم مصرف لبنان مداخلة عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية حيث عرض أبرز المتغيرات التي شهدها العالم في سنة 2017، بالإضافة الى أبرز التحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة والناجمة عن الوضع السياسي والأمني في الدول العربية إضافة تحديات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ومخاطر السيولة، وأثر ذلك على أسعار وفوائد العملات الرئيسية. كما أشار الى التغيّرات في تقنيات العمل المصرفي نتيجة المعايير المستحدثة. وقام سلامة بعدها بتسليط الضوء على تجربة لبنان في مواجهة هذه التحديات، حيث طمأن أن لبنان لديه كل المقومات والمعطيات للمحافظة على الاستقرار النقدي واستقرار الفوائد.

المداخلة الثانية التي قدّمها سلامة تتعلق بموضوع المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية، حيث شدد على ضرورة تطبيق تشريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية وأن تكون الممارسات المصرفية متلائمة والأنظمة المتعلقة بكفاية رأس المال والادارة الرشيدة والامتثال، وهذا ما حصل في لبنان حيث حرص البنك المركزي من خلال سلسلة من التعاميم على تطوير الهيكلية اللازمة ووضع جميع الأسس لحماية القطاع المالي في لبنان وجعله متلائماً مع التطلعات المالية العالمية. ومن أبرز هذه الممارسات الاحترازية، انشاء لجان لدى المصارف تقيم مخاطر التوظيفات، ولجان للتأكد من الإدارة الرشيدة، اضافة الى انشاء دائرة امتثال لدى المصارف ومصرف لبنان.

تجدر الاشارة الى أن هذه الاجتماعات السنوية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على مستوى المحافظين تعقد منذ العام 1972، وقد تم الاتفاق بين المحافظين منذ العام 1978 على عقد اجتماعات سنوية لهم في إطار مجلس يسمى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتحت مظلة جامعة الدول العربية.

وتتضمن الاجتماعات السنوية للمجلس مناقشة مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي تعده المؤسسات المالية العربية حول التطورات الاقتصادية السنوية في الدول العربية، ومسودة الخطاب العربي الموحد الذي يجري تقديمه سنوياً باسم المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة الى استعراض تقرير وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. كذلك هناك بند دائم على جدول الأعمال، يتمثل في تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية العربية حيث يتم استعراض تجارب بعض المصارف المركزية العربية في موضوعات وقضايا ذات صلة بأعمال المصارف المركزية. كما تمثل هذه الاجتماعات السنوية، فرصة لتدارس التطورات والأوضاع الاقتصادية والمصرفية الإقليمية والدولية.

ويحضر هذه الاجتماعات السنوية بصفة مراقب، كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والمديرين التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.

وعلى هامش الإجتماع، أولم مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي على شرف سلامة الذي أثنى على دور اللبنانيين في دول الخليج وأكد لهم صلابة القطاع المالي والمصرفي واستقرار سعر صرف الليرة.