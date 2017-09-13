سلامة من بين أفضل 9 حكام بنوك مركزية بالعالم

أعلن مصرف لبنان في بيان له، أن مجلة “غلوبال فاينانس” التي تنشر منذ عام 1994 تقريرًا سنويًا تعلن فيه أسماء أفضل حكام مصارف مركزية في 83 بلدًا رئيسيًا والاتحاد الأوروبي، أنه تم اختيار حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، وللسنة الثانية على التوالي، من بين أفضل 9 حكام بنوك مركزية في العالم، إلى جانب حكام المصارف المركزية لكل من أستراليا وهندوراس والمغرب والباراغواي وروسيا وتايوان والولايات المتحدة، الذين تميزوا بنيلهم درجة “A” المرموقة”.

وأوضح البيان أن “هذه الدرجة تُمنح على أساس النجاح في احتواء التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية وإدارة معدلات الفائدة”، مؤكدًا أن “تعيين سلامة من بين أفضل حكام العالم يكرّس الثقة العالمية بالنظام المصرفي اللبناني الذي التزم على الدوام بتطبيق المعايير الدولية بفضل سياسات مصرف لبنان المالية والنقدية الصارمة. كما أنه يشكل نقطة إيجابية مضيئة للبنان، تبيّن الدور البنّاء والبارز الذي يؤديه البنك المركزي اللبناني”.