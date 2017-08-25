ارتفاع أعداد المغادرين عبر المطار إلى 20 ألفا يومياً مع بدء موسم الحج

شهد مطار رفيق الحريري الدولي ارتفاعا في أعداد المغادرين من بيروت يوميا لتلامس العشرين ألف راكب يوميا مع بدء موسم الحج ومغادرة الحجاج لتأدية هذه الفريضة، حيث تشهد قاعات المغادرة في المطار ازدحاما كبيرا مع بدء موسم الحج ومغادرة الحجاج اللبنانيين الى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية.

ويتجمع الحجاج المغادرون في قاعات الذهاب، ضمن حملات منظمة ترعى شؤونهم وتعمل على تيسير وتنظيم اجراءات السفر قبيل دخولهم الى قاعات المغادرة الداخلية. ويتولى عدد من ممثلي لجنة شؤون الحج التابعة لرئاسة مجلس الوزراء الاشراف ومتابعة شؤون الحجاج في المطار قبيل المغادرة الى المملكة العربية السعودية.

وقد سيرت كل من شركة «طيران الشرق الاوسط» و«الخطوط الجوية السعودية» رحلات عدة نظامية واضافية ما بين بيروت وجدة والمدينة المنورة، لتأمين نقل الحجاج السوريين الذين حضروا من دمشق عبر حملات منظمة للسفر الى السعودية لتأدية فريضة الحج.

ويقدر عدد الحجاج اللبنانيين لهذا العام بنحو سبعة آلاف، اضافة الى الحجاج السوريين والفلسطينيين الموجودين في لبنان والذين سيغادرون عبر المطار، ليبلغ عددهم المجمل نحو 11 الف حاج.