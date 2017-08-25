استثناء الزيادة على رسوم الخروج إلى المطارات ضمن شعاع 1250 كلم

أصدر المدير العام للطيران المدني بالانابة المهندس محمد شهاب الدين تعميما يحمل الرقم 20/2، الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي يتعلق بتطبيق قانون فرض زيادة على رسوم خروج المسافرين من المطار، جاء فيه:

«تطبيقا للقانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017، القاضي بفرض زيادة على رسوم خروج المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت،

يرجى اخذ العلم انه في حال وجود اكثر من وجهة سفر على نفس تذكرة سفر الراكب، يصار الى احتساب مسافة الوجهة النهائية حسب تذكرة السفر لتبيان ان كانت المسافة دون او اكثر من 1250 كيلومترا، حيث ان المطارات التي تقع ضمن شعاع 1250 كلم تعتبر مستثناة من الزيادة على الرسوم واهم هذه المطارات هي:

الاردن – سوريا – قبرص – مصر – ارمينيا – جورجيا – تركيا – العراق – مطار اثينا – مطار رودس – مطار ميكونوس – مطار سنتوربني – مطار المدينة المنورة – مطار تبريز».