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مصرف لبنان: سنتخذ الاجراءات القانونية لرفع الضرر عن سمعتنا

أغسطس 19, 2017

صدر عن المكتب الإعلامي لمصرف لبنان البيان الآتي: “ورد في إحدى الصحف مقال تحت عنوان: “سلامة يمنح الرئيس الحريري 400 مليون دولار!”

إن هذا المقال يجافي الحقيقة جملة وتفصيلا، ويفتقد بكل أسف إلى الحد الأدنى من المعايير المهنية والأخلاق الإعلامية. وسوف يتخذ مصرف لبنان الإجراءات القانونية المناسبة لرفع الضرر عن سمعة المصرف المركزي ودوره وعن لبنان”.

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صدر عن المكتب الإعلامي لمصرف لبنان البيان الآتي: “ورد في إحدى الصحف مقال تحت عنوان: “سلامة يمنح الرئيس الحريري 400 مليون دولار!”

إن هذا المقال يجافي الحقيقة جملة وتفصيلا، ويفتقد بكل أسف إلى الحد الأدنى من المعايير المهنية والأخلاق الإعلامية. وسوف يتخذ مصرف لبنان الإجراءات القانونية المناسبة لرفع الضرر عن سمعة المصرف المركزي ودوره وعن لبنان”.

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