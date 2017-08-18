«أودغام برايم ريلتي» واحدة من أهمّ الوكالات العقارية في باريس

اعلنت «ODGAMM Prime Realty»، وهي واحدة من أهمّ الوكالات العقارية في باريس، انه بات بامكان اللبنانيين والعرب الاستثمار والشراء والعيش في باريس، مضيفةً لمسة شخصية إلى القطاع العقاري بسعيها لجعل أي معاملة عقارية مصدر سعادة للزبائن.

وقال بيان «أُسِّست ODGAMM Prime Realty عام 2007، على إثر لقاء بين مستثمر كبير ومتخصّص في قطاع العقارات الفخمة في باريس».

اضاف «من شراء موطئ قدم إلى بيع مبنى سكني ومروراً بالبحث المتخصّص عن عقار، تُستشار ODGAMM كونها أصبحت معروفة بتخصصها في العقارات الباريسية».

واشار الى ان«ODGAMM اعتمدت شعار: Intuitu Personae اللاتيني، لأنه يعكس رؤية الشركة في القطاع وطريقة تطبيقها الأعمال».

وتتفرّد «ODGAMM» من خلال تقديمها فرصة الحصول أو بيع أصول نتيجة معرفتها الجيّدة للسوق العقارية في فرنسا، إلى جانب تكوين علاقات تعتمد على الثقة والكفاءة.

يُستقبل الزبون في مكاتب «ODGAMM» الواقعة في جادة مارسو قرب الشانزيليزيه، ويتلقّى الاستشارات من الوكيل المخصص له الذي يرافقه في كافة مراحل مشروعه، بدءاً من البحث، مروراً بالمساعدة في المعاملات القانونية والتقنية ووصولاً إلى إمضاء إجراءات التوثيق.

ويتجدث مؤسِّس «ODGAMM Prime Realty» جوزف عريضة عن شركته، ويقول «هي شركة متخصّصة في النظر في الحال الفريدة للزبون بهدف خدمته بشكل أفضل. يقدّم فريق العمل خدمات ترتكز على الثقة، الآداب المهنية والسرّية».

أضاف عريضة «في عالمٍ تطغى عليه التكنولوجيا والسرعة، الضروريتين في القطاع العقاري، لا شيء يمكن أن يحلّ مكان الإنسان، نظرة العين وخصوصاً الإحساس المنبثق من استكشاف ملكية عقارية».

متحدّثاً عن تجربته الشخصية، أشار عريضة إلى أنه عاش أكثر من 40 عاماً في فرنسا ويعمل في هذا الميدان منذ أكثر من 20 عاماً وكونه يملك ثقافة مزدوجة فرنسية ولبنانية، تمكّن من فهم احتياجات وتطلّعات أبناء بلده الأم الذين يبحثون عن عقار في باريس. وقال «نتيجة لثقافتي المزدوجة يمكنني بسهولة ترجمة ما يريده الزبون إلى لغة العقارات الباريسية، مقتصداً الوقت ومحقّقاً ما يتمناه الزبائن».