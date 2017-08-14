عودة النازحين السوريين بين الداعم والرافض.. تأثيرات إقتصادية ملحوظة لكن الإرادة غائبة

منذ بدء الأزمة السورية في آذار 2011، واللبنانيون يعدّون الوافدين السوريين إلى لبنان ويراقبون انتشارهم في البقاع وصولاً الى الجنوب مروراً بالعاصمة بيروت.

وقد اختلفت الأرقام حول عدد النازحين، مع إختلاف الرؤى السياسية والبيئات الحاضنة، إلا أن أرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشير إلى مليون لاجئ سوري مسجّل في لبنان نهاية عام 2016، أي ما يعادل 20% من نسبة السكان، وتوقعت أن يكون العدد الفعلي للسوريين الموجودين في البلد، أي اللاجئين المسجلين وغير المسجلين والموجودين قبل اندلاع الأزمة، نحو مليون ونصف مليون شخص.

استمرت عمليّة العدّ والكر والفر بين الأرقام الواقعية منها والخيالية فترة خمس سنوات، إنخرط خلالها السوريون في أسواق العمل مع اللبنانيين، في وظائف منها ما هو مسموح به للأجانب وأخرى محظورة عليهم قانوناً.

عاشوا في كل بقعة من بقاع الأرض، في منازل جاورت بيوت اللبنانيين وشربوا من قهوتهم، تقاسموا في بعض الأحيان الخبز والملح وعانوا من الإضطهاد في حين آخر.

عام 2017، بدأ العد العكسي، وبدل احتساب الوافدين إلى لبنان من السوريين، بدأ عدّ الراحلين عنه. مرحلة فاصلة حملت معها تساؤلات كثيرة أجّجت الصراع القديم بين محبي النظام السوري المتعاونين معه وبين متّهميه بالتدخل يالشؤون اللبنانية وبمقتل الرئيس الأسبق رفيق الحريري.

تساؤلات قسمت آراء اللبنانيين بين ضرورة التعاون مع السلطات السورية لتنسيق آلية عودة النازحين، وبين الرفض الكلي لأي تعاون مع سلطة هي في نظرهم غير شرعية!

إختلفت الآراء والنتيجة واحدة: غياب أي قرار رسمي بدعم عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا. الخبير الإقتصادي غازي وزني يفنّد تبعات الوجود السوري في لبنان لمعرفة التأثيرات المحتملة لعودة النازحين على الإقتصاد الوطني، والباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين يتحدث عن رغبة لبنانية سورية مشتركة بعدم عودة النازحين إلى بلادهم لأسباب عديدة.

إقتراحات العودة

المناطق الآمنة في سوريا باتت كثيرة، وبالتالي فإن العودة أصبحت ممكنة، وإقتراحات تطبيق آلية العودة كثيرة. جهة تدعو الأمم المتحدة للإشراف على عملية العودة، بالتعاون مع الجيشين اللبناني والسوري لضمان عودة النازحين إلى سوريا في الشق العملي. في حين تدعو جهات أخرى لحوار على مستوى الحكومة لإجراء المقتضى اللازم وضمان العودة الآمنة. ولا يمكن تحييد الجهات التي لا تريد التعاون مع أي طرف سوري لضمان أي عودة دون ذكر الأسباب المبطّنة لغايات على الأرجح أنها سياسية بحتة.

أما وزير النازحين نفسه، معين المرعبي، فلا ضرورة للتذكير بمواقفه المعادية للنظام السوري وبرفضه التام لأي حوار مع السلطات السورية، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن مواقف داعمة للوجود السوري الكثيف في لبنان دون التفكير بأي حلحلة لضمان آلية عودة مشرّفة للنازحين السوريين. وقد سبق لنائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن كشف عن قرا أممي بعدم عودة النازحين في لبنان الى سوريا في هذه المرحلة، من أجل استخدام هذا الملف في إتخاذ بعض القرارات ضد النظام السوري.

في المقابل، إن عملية تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم تتطلّب إجماعاً وطنياً، ليس حول ضرورة العودة فقط، بل حول آلية ضمان تلك العودة التي ما زالت إلى الآن مجهولة. وبين رفض هذا الطرف وإصرار الآخر، سيبقى الملف دون حلّ.

وزني : ارتفاع نسبة الفقر

الخبير الإقتصادي غازني وزني يشير في حديثه لـ”الإعمار والإقتصاد”، أنه لمعرفة تبعات عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، يجب إدراك تأثير وجودهم في لبنان بالدرجة الأولى.

في الإيجابيات، يشير وزني إلى أنه إضافة إلى المساعدات الخارجية للنازحين، فإن استهلاك المليون ونصف المليون نازح سوري في لبنان حرّك عجلة الإقتصاد الوطني، فضلاً عن أن وجود بعض الكفاءات واليد العاملة الرخيصة، اأمر انعكس إيجاباً على القدرة التنافسية والإنتاجية لقطاعات مثل الصناعة، الزراعة والبناء.

في إطار السلبيات، وعلى صعيد المالية العامة، يتحدث وزني عن كلفة سنوية قدرها 500 مليون دولار أميركي فضلاً عن ارتفاع التقديمات الإجتماعية، التعليمية لـ 170ألف طالب نازح سوري، واستقطابهم لحوالى 40% من الرعاية الصحية الأولية في لبنان.

أما عن سوق العمل، فالبطالة شكّلت العنوان الأكبر للخلافات على الوجود السوري في لبنان، بحيث أن العمالة الرخيصة وشروطها القانونية المعدومة، إضافة إلى غياب الرقابة، كلها عوامل أدّت إلى احتكار السوريين لمصالح لا يحق لهم العمل بها قانوناً، فضلاً عن افتتاحهم لمحال تجارية أيضاً غير قانونية دون أي حسيب أو رقيب. فارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير بين اللبنانيين، في هذا الإطار، يشير وزني إلى أن النزوح السوري يضاعف الطلب في سوق العمل، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة. في حين يتسبب النزوح في بعض المناطق الفقيرة من الشمال، عكار والبقاع، بزيادة نسبة الفقر والإحتكاكات بين المواطنين في المنطقة المضيفة وبين النازحين.

خلاصة الموضوع، أن عودة النازحين السوريين إلى سوريا سيؤثّر بدوره على ما سبق وذكره وزني من تأثيرات ايجابية أو سلبية لوجودهم في لبنان. فيشير إلى أن أولى التأثيرات ستطال سوق العمل حيث سيعاد فتح المجال للبنانيين في العمل في القطاعات المذكورة سابقاً، فضلاً عن تخفيف نسبة التوتّر والتشنّج في المناطق الفقيرة.

في السياق نفسه، أشار وزني إلى محدودية المساعدات الدولية للبنان في ما يخصّ النزوح السوري، بحيث لم تتجاوز الـ 4,5 مليار دولار بين عامي 2011 و 2016، في حين أن لبنان قد خصّص حولى 50 في المائة من احتياجاته لتغطية إنفاق النزوح السوري في لبنان.

شمس الدين : الإرادة مفقودة

عودة النازحين السوريين الى بلادهم وتأثيراتها الإقتصادية لا يمكن حسابها أذا كانت النسبة قليلة، بل تتطلّب عودة كثيفة وطوعية. بهذه العبارة ختم وزني مداخلته ليثني عليها الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، الذي شدّد في حديث لـ “الإعمار والإقتصاد” أن عودة بين 100 و 200 ألف نازح سوري إلى بلادهم سيكون تأثيرها محدود، أما إذا تجاوزت النسبة الـ 500 ألف و الـ 600 ألف فالفرق سيصبح ملحوظاً.

إجراءات السلطة اللبنانية مؤخراً خفّضت من نسبة الوجود السوري في لبنان فانخفضت أعداد النازحين من المليون ونصف المليون إلى حوالى المليون وما دون، بالتالي فإن عودتهم إلى بلادهم لها تأثيرات عدة على المجتمع اللبناني.

فيتحدّث شمس الدين بداية عن قطاع العقارات، حيث أن عودة النازحين ستؤثر إيجاباً على إنخفاض أسعار الايجارات في لبنان فضلاً عن الحد من الضغوط على شبكات المياه والكهرباء وتحسّن خدمات البنى التحتيّة. في المقابل تحدث عن نقص سيلحظ في بعض القطاعات التي عمل السوريون في مجالاتها مثل قطاع البناء الذي لا بد وسيشهد نقصاً في العمالة. إضافة إلى حالة الركود التي يمكن ان تعيشها الأسواق اللبنانية بسبب غياب المستهلكين بنسبة كبيرة على الأقل للمواد الغذائية الأولية، والحد من حركة النقل من منطقة إلى اخرى.

تأثيرات العودة ربما ستكون ملحوظة إنما في ظل غياب الرأي الواحد والقرار هل إن العودة مضمونة؟

في هذا الإطار لا يتوقّع شمس الدين عودة سريعة للنازحين في المدى المنظور على الأقلّ لإعتبارات لبنانية وسورية معاً.

فالرغبة السياسية اللبنانية غير موجودة، في حين ان وجودهم في لبنان وبالتالي مشاركتهم في العمل الإقتصادي هو دعم للإقتصاد السوري بشكل كبير. فهنالك حوالى 300 ألف عائلة سورية تقريباً تبلغ تحويلاتها المالية الى بلدهم الام حوالى 30 مليون دولار أميركي في الحد الأدنى.

وبالتالي فإن غياب الإرادة السياسية اللبنانية بعودتهم وتلك السورية الإقتصادية .. أمران لا يشيران إلى عودة قريبة للسوريين النازحين إلى بلدهم الام .

لا يحصل أي تغيير في لبنان في غياب الإرادة السياسية، وفي ظل الواقع الذي يعيشه اللبنانيون منذ سنوات، فإن الإنقسام السياسي هو سيّد الموقف والرغبة الفردية تهيمن على المصلحة العامة. وكل محاولة تغيير يقابلها مساومات وشروط مسبقة.

ورغم التعاون الواضح بين قيادة الجيش اللبناني وحزب الله في تحرير جرود عرسال، يبد أن تحرير النفوس أهم بكثير من تحرير الأرض. وفي ظل غياب التوافق اليوم على عودة النازحين السوريين إلى سوريا، لن يعود أي مواطن سوري حتى ولو حرّرت الأراضي السورية كلها.. والأعذار ستتوالى وكم من عذر كان فعلاً أقبح من ذنب !!