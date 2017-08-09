اشتراك اللبنانيين في الهاتف الثابت والإنترنت: مرتبة أولى عربياً و48 بين 197 دولة في العالم

بلغ عدد الاشتراكات في تقنية الحزمة العريضة للخطوط الهاتفية الثابتة في لبنان نحو 25,6 اشتراكا لكل 100 نسمة عام 2016، أي بارتفاع بسيط من 25,4 اشتراكاً لكل 100 نسمة عام 2015، وهذا ما حمل الاتـحاد الدولـي للاتـصـالات (International Telecommunication Union)، على تصنيفه في المرتبة 48 بين 197 دولة في نهاية 2016.

وجاء لبنان في المرتبة الأولى بين 19 دولة عربية واحتل المرتبة الثانية بين الدول الـ53 ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، المشمولة في المسح. ولم تتغيّر مرتبته العالمية والإقليمية عن العام 2015 عند احتساب عدد البلدان نفسها المشمولة في المسح على أساس سنوي. وجاءت نسبة المشتركين في هذه التقنية أعلى من المعدل العالمي الذي بلغ 11,9 مشتركاً لكل 100 نسمة، ومعدل الدول النامية البالغ 8,2 مشتركين لكل 100 نسمة ومعدل الدول العربية 4,8 مشتركين لكل 100 نسمة. وارتفعت نسبة الاشتراكات في الحزمة العريضة في لبنان بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 22,4% خلال الفترة الممتدة بين العامين 2010 و2016، مقارنة بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 12% في الاقتصادات النامية و16,7% في الدول العربية. وبحسب النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، احتل لبنان المرتبة 56 بين 205 بلدان حيال نسبة المشتركين بشبكة الانترنت عام 2016، وهي تمثل عدد مستخدمي شبكة الانترنت لكل 100 نسمة. وجاء في المرتبة الخامسة بين 20 دولة عربية وبين 54 دولة ذات دخل متوسط إلى مرتفع. وعند احتساب عدد البلدان المشمولة نفسها في المسح على أساس سنوي، تراجعت مرتبة لبنان بخمسة مراكز عن عام 2015، أي الانخفاض الـ11 الأشدّ عالمياً، في حين بقيت مرتبته الإقليمية على حالها. وبلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت 76,1 مستخدماً لكل 100 نسمة عام 2016، أي بارتفاع نسبته 2,9% عن 74 مستخدماً لكل 100 نسمة عام 2015. جاءت هذه النسبة أعلى من المعدل العالمي الذي بلغ 47,1 مستخدماً لكل 100 نسمة، والمعدل العربي الذي بلغ 41,6 مستخدماً لكل 100 نسمة.