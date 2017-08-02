الإعمار والاقتصاد تنشر قانون العقوبات الأميركي ضدّ حزب الله كاملاً أغسطس 2, 2017 آخر المقالات المقدس وتغوّله الإعمار والاقتصاد تنشر قانون العقوبات الأميركي ضدّ حزب الله كاملاً ألمجتمع المفتوح 140 مليون دولار مساعدات أميركية للنازحيين السوريين هل ينتقل صندوق النقد الدولي من واشنطن إلى بكين؟ تنشر الإعمار والاقتصاد قانون العقوبات الأميركي الذي يستهدف حزب الله بعد إدخال الكونغرس لكافة التعديلات عليه. تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تنشر الإعمار والاقتصاد قانون العقوبات الأميركي الذي يستهدف حزب الله بعد إدخال الكونغرس لكافة التعديلات عليه. تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني