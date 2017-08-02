كي لا يكون الرقم وجهة نظر
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الإعمار والاقتصاد تنشر قانون العقوبات الأميركي ضدّ حزب الله كاملاً

أغسطس 2, 2017

تنشر الإعمار والاقتصاد قانون العقوبات الأميركي الذي يستهدف حزب الله بعد إدخال الكونغرس لكافة التعديلات عليه.

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تنشر الإعمار والاقتصاد قانون العقوبات الأميركي الذي يستهدف حزب الله بعد إدخال الكونغرس لكافة التعديلات عليه.

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