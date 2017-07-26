140 مليون دولار مساعدات أميركية للنازحيين السوريين

صدر عن السفارة الأميركية في بيروت بيان أعلنت فيه عن تقديم مساعدات إنسانية أميركية للبنان استجابة لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان.

وجاء في بيان السفارة الصحافي أن وزارة الخارجية الاميركية أصدرت في الخامس والعشرين من شهر تموز الجاري البيان التالي:

“أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدّم أكثر من 140 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية إضافية للبنان تلبية لاحتياجات ملحة للاجئين من سوريا والمجتمعات اللبنانية المضيفة. وقد جاء هذا الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى واشنطن”.

وأضافت: “إن هذا التمويل الحديث الذي تم الإعلان عنه، يرفع قيمة المساعدات الإنسانية الأميركية إلى لبنان لأكثر من 1.5 مليار دولار منذ بداية الأزمة السورية في العام 2012. وهو يعكس التزام الولايات المتحدة الثابت بالمساعدة في معالجة الحجم غير المسبوق للمعاناة، والحاجة الإنسانية الملحة في لبنان. يستضيف لبنان أكثر من 1.5 مليون لاجئ مسجل، يصلون إلى ما يقرب من ربع سكانه، وهذا يدلّ على كرم الشعب اللبناني وسخائه”.

وتابعت: “من خلال هذا الدعم، سوف تقدّم الولايات المتحدة مساعدات غذائية، ومأوى لأكثر الأسر ضعفا، والرعاية في الحالات الطارئة وبالمستشفيات، وحماية إنسانية، واللقاح للأطفال والتغذية لأكثر من مليون لاجئ ومضيف من اللبنانيين الذين يحتاجون إلى ذلك. وسوف تدعم الولايات المتحدة أيضا مشاريع البنية التحتية التي تؤمّن وصول اللبنانيين واللاجئين إلى مياه صالحة للشرب وخدمات صرف صحي مأمونة”.

وختمت: “ستدعم هذه المساعدة الاحتياجات الانسانية الحرجة التي تناولتها خطة الاستجابة للأزمة في لبنان للعام 2017 والتي بلغت نحو $2.8 مليار دولار. ويدعم التمويل الجديد العمليات التي تقوم بها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في لبنان. ونشجع المانحين الآخرين على الانضمام إلينا في تقديم مساعدات إنسانية إضافية للمتضررين من الأزمة في سوريا، بما في ذلك الوفاء بالتعهدات التي لم يتم تمويلها بعد”.