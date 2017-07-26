خوري: الإصلاح يبدأ من رؤية مستقبلية واضحة تقوم على محاور استراتيجية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة أن «عملية الإصلاح الاقتصادي المترافق مع التنمية الاقتصادية والبشرية والتكنولوجية هي الحل الذي سيساعدنا على تجاوز عقبات التنمية المحلية وتسريع وتيرتها وهو ما سيساعدنا على الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد».

أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، فأكد انه «ليس أمامنا إلا الحوار باباً للعبور من الأزمة الى الاصلاح، وتفعيل الداخل والى توظيف علاقاتنا مع الأشقاء ومع اوروبا ومع الدول الصديقة».

استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقره في وسط بيروت امس، جلسة حوار بعنوان «أزمة الاقتصاد والإصلاحات العاجلة»، نظمها بالاشتراك مع وزارتي العمل والاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، في حضور النواب غسان مخيبر، آلان عون، ميشال موسى، الوزير السابق ناصر السعيدي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس غرفة التجارة الأميركية-اللبنانية سليم الزعبي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، ممثلي نقابات عمالية وحشد من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

نسناس

بعد النشيدين اللبناني والأوروبي، تحدث نسناس، وقال «في احتفال السراي بإطلاق نهوض لبنان، نحو دولة الإنماء وذلك قبل أسابيع ثلاثة من انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى سدة رئاسة الجمهورية، كنا وعدنا بتنظيم ورش عمل تسهم، مع انطلاقة العهد، في النهوض والإنماء. وستلي هذه الجلسة في الأشهر المقبلة سلسلة ورش مع المسؤولين والخبراء المختصين». أضاف «أردناها ورشة جامعة للعبور الى النهوض. هذا ما شئناه من مبادرتنا قبل عشرة أشهر، عندما أقترحنا رؤية علمية وعملية، مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين والأكاديميين، تعتبر أن النهوض ليس مسؤولية الدولة وحدها، وليس مسؤولية القطاع الخاص بمفرده، بل هو ثمرة تعاون وتضامن وتكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واعتبرنا نهوض لبنان ورقة حوار مع الجميع لبلورة هذه الرؤية من أجل الوصول الى رؤية مشتركة». وأشار الى أن «رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية التي أرأسها، أكدت سبل الدعم للبنان لا سيما في مسألة نزوح السوريين الأشقاء التي باتت تفوق قدرة لبنان على تحمل أعبائها ومضاعفاتها. وحول هذا الموضوع نبحث مع الاتحاد المتوسطي من أجل تنظيم ندوة هنا في بيروت بمشاركة البلدان العربية والأوروبية ولا سيما المتوسطية لمساعدة لبنان والأردن والبلدان المعنية».

وأكد أن «ليس أمامنا إلا الحوار باباً للعبور من الأزمة الى الاصلاح. إنها مرحلة تحتاج في الوقت نفسه الى تفعيل الداخل والى توظيف علاقاتنا مع الأشقاء ومع أوروبا ومع الدول الصديقة. هذه العلاقات التي ساهمنا في إرساء ركائزها منذ سبعة عشر عاماً عبر الاتحاد الأوروبي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية والأورو- متوسطية. بتضامننا ننجح لأن نهوض الأقتصاد هو نهوض للجميع ولأن سقوط الاقتصاد هو سقوط للجميع. كما أن الأمان الاجتماعي هو ركيزة للاستقرار الاقتصادي والوطني».

ممثل لاسن

ثم تحدث ممثل رئيسة بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان السفيرة كريستينا لاسن رئيس قسم العمليات لدى البعثة ألكسيس لوبر، فأكد «التزام الاتحاد دعم الحوار الاجتماعي الثلاثي في لبنان كجزء من الجهد المبذول من أجل إيجاد الظروف الملائمة لحوار اجتماعي شامل ومنصف على المستوى الوطني، يؤدي إلى تنشيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان بهدف تأدية دوره المنصوص عليه في الدستور».

جابر

بدوره، رأى جابر أن «التخاطب في الأيام والسنوات الأخيرة كان يحصل في الساحات وعبر أثير محطات التلفزة، وبات كأنه حوار طرشان بدل أن يجري في هذه القاعة بين جدران المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أنشئ لهذه الغاية»، آملاً «أن يعود إلى لعب دوره قريباً كي لا تبقى الساحات ووسائل الإعلام المكان الوحيد المتاح».

وتحدث عن دراسة للبنك الدولي عن الأوضاع الاقتصادية في لبنان معدداً 10 إصلاحات سريعة لها الأولوية وفق الدراسة، هي «إقرار موازنة سنة 2017، إقرار قانون المناقصات الموجود في مجلس النواب منذ عام 2013، تطبيق كل القوانين، إجراء إصلاحات مالية سريعة بدءاً من الكهرباء، إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إطلاق المناقصة لاستيراد الغاز لإنتاج الكهرباء، تكليف مجلس الإنماء والإعمار التفاوض وإطلاق النقل العام، العمل على إنشاء شبكة أمان اجتماعي إقرار قانون لمعالجة النفايات الصلبة والعمل على تحسين بيئة الأعمال في لبنان».

خوري

أخيراً، تحدث الوزير خوري، وقال إن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من رؤية مستقبلية واضحة تقوم على محاور استراتيجية تتناول المعوقات الهيكلية وتطرح حلولاً وإصلاحات ضرورية لمعالجتها. وتحدث عن وضع وزارة الاقتصاد والتجارة «الخطوط العريضة لخطة الإصلاح الاقتصادي وللاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة». وقال إنها تقوم على المحاور التالية:

أولا: خلق المناخ المحفز للاستثمار وتوفير الفرص المتكافئة للجميع. ويكون ذلك عبر توفير التحفيزات الضريبية وغير الضريبية علماً أن تأمين الاستقرار السياسي هو ضرورة حتمية لتعزيز الاستثمار في لبنان.

ثانياً: تحفيز مبادرات القطاع الخاص والاستفادة من قدراته لا سيما لناحية التمويل والنهوض بمشاريع البنية التحتية، بالأخص في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها من المجالات مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال في ا لبلاد وإعادة الثقة بالكيان الاقتصادي.

ثالثاً: الحفاظ عل شبابنا داخل الوطن من خلال توفير المناخ اللازم لهم للاستثمار والعلم والإبداع والابتكار. فهؤلاء الشباب هم المستقبل ولبنان بأمس الحاجة لهم.

رابعاً: الحد من العجز في الميزان التجاري عبر تعزيز الصادرات اللبنانية إلى أسواق جديدة هذا مع التشديد على ضرورة توفير حمايات معينة للمنتجات اللبنانية.

خامساً: منع الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال إقرار قانون المنافسة».

وأكد خوري «لا بد من الإشارة إلى أن تحقيق الإصلاح الاقتصادي لا يتطلب التأييد السياسي له على أعلى المستويات فقط وإنما يتطلب أيضاً التعاون الجدي بين القطاعين العام والخاص ومشاركة المجتمع المدني في إعداده»، معتبراً أن «عملية الإصلاح الاقتصادي المترافق مع التنمية الاقتصادية والبشرية والتكنولوجية هو الحل الذي سيساعدنا على تجاوز عقبات التنمية المحلية وتسريع وتيرتها وهو الذي سيساعدنا على الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد».