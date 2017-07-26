مذكرة تعاون بين غرفتي طرابلس وبغداد

وقع رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي مذكرة تعاون مع غرفة تجارة بغداد – المركز العراقي لحاضنات الأعمال ممثلة برئيسها جعفر رسول الحمداني، في حضور الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية العراقية الدكتور عبد الله البندر، مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري للتعاون الدولي الدكتور نادر غزال والمدير العام لحاضنة أعمال الغرفة (بيات) الدكتور فواز حامدي. وكانت زيارة الوفد العراقي مناسبة تمّ خلالها إنضمام غرفة تجارة بغداد الى عضوية المنظمة الإقليمية للجهات الداعمة لحاضنات الأعمال التي يقع مقرها في غرفة طرابلس والشمال، للمساهمة في فعاليات المنظمة وأنشطتها وأعمالها.