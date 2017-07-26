الجراح في مؤتمر عالمي لريادة الأعمال: الشركة بين القطاع العام والخاص مهمة

استضافت المنظمة العالمية “إنديفور”، التي تقود حركة رواد الأعمال من ذوي التأثير العالي مؤتمر Endeavorize Lebanon لريادة الأعمال في بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير الاتصالات جمال الجراح الذي القى كلمة أكد فيها أن الحكومة اخذت على عاتقها تطوير الاقتصاد، وتم البدء بخلق البيئة الملائمة لبناء الاستثمار، مشيراً أن وزارة الاتصالات تعمل على تطوير البنى التحتية لتوفير افضل الخدمات للمواطنين”. واشار الى “العمل الجدي على تطوير شبكة الهاتف الارضي لكي تتمكن من استيعاب طلبات الناس. لكننا لا نزال غير راضين عن انفسنا ونريد مزيداً من التطوير لهذا القطاع”. ولفت الى ان “وزارة الاتصالات انجزت بعضاً من خطتها لجهة تحديث السنترالات واطلاق المرحلة السابعة التي ستتبعها مرحلة “الفايبر اوبتيكس” على كل الاراضي اللبنانية”.

وشدد على أنه “من دون اتصالات وانترنت لن يكون هناك نمو اقتصادي”، جازماً أن “الشركة بين القطاعين العام والخاص مسألة مهمة، على امل ان يتم اقرارها في اقرب وقت ليتمكن القطاع الخاص من الحصول على الفرصة المؤاتية لزيادة النمو”.

وتعليقاً على استضافة لبنان للجنة اختيار دولية للمرة الأولى، قالت المؤسسة الشريكة والمديرة التنفيذية لإنديفور ليندا روتينبرغ: “كل ما تعنى به إنديفور هو بتأسيس الروابط بين القادة ورواد الأعمال العالميين لبناء شبكة مزدهرة. تسرنا استضافة لجنة الاختيار الدولية في لبنان الذي يفتخر بروح الريادة والابتكار المثيرة للاعجاب. إنه دفع حقيقي بالنسبة الينا”.

ومن جهة أخرى، قال مدير إنديفور لبنان: “نحن نشعر بالفخر لاستضافة حدث بهذه الأهمية والمكانة في لبنان وبوضع هذا البلد على الخريطة العالمية للابتكار وريادة الأعمال”، لافتاً الى ان “لبنان ومجال ريادة الأعمال شهدا في الآونة الأخيرة ازدهاراً كبيراً، في حين عرفت أفكار محلية كثيرة العالمية. وبالتالي، يتمثل دورنا بدعم أصحاب هذه الأفكار في استراتيجيات النمو التي يعتمدونها”.

وتستضيف إنديفور لجنة الاختيار الدولية في بلدان مختلفة من حول العالم، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها اللجنة اجتماعاً في لبنان.