خليل: 90 بالمئة من الضرائب المستحدثة تطال الشركات الكبرى

أوضح وزير المال علي حسن خليل، في حديث صحفي، أن “90 بالمئة منالضرائبالمستحدثة تطال الشركات الكبرى وشركات الاموال والمصارف والربح العقاري، وهذا انجاز مهم ونوعي”، مشيرا الى ان “الاستثناء الابرز لهذه القاعدة يكمن في زيادة 1 بالمئة على ضريبة القيمة المضافة التي تشمل كل الشرائح، لكنه لفت الانتباه الى ان ما يخفف من وطأة هذه الزيادة على الطبقة الفقيرة هو ان هذه الضريبة تستثني أصلا الامور الحيوية التي تتعلق بالناس كالطعام والشرب والطبابة والتعليم”.

وشدد خليل على انه “تم تصحيح الوعاء الضريبي بطريقة متوازنة”، موضحا ان “الضرائب الجديدة تصيب وللمرة الاولى منذ الستينات مطارح ومساحات كانت مُحرّمة او محمية، الامر الذي ينطوي على نقلة مهمة في اتجاه بلوغالعدالة الاجتماعية“.

وأشار الى ان “من بين الانجازات التي تحققت ايضا اقرار الغرامات على مخالفات الاملاك العامة البحرية، بعدما كان هذا الملف يخضع الى المماطلة والتأجيل منذ عام 1996″، مؤكدا ان “هذا البند الذي اقرهمجلس النوابامس سيُنفذ، وبالتالي فان الغرامات ستستوفى حتما من المخالفين، ومتوقعا ان يكون مردودها الاجمالي مرتفعا بعدما يجري تحصيلها على مدى اكثر من سنة”.

وأكد خليل انه “لا تسوية حول الاملاك البحرية، وما تقرر هو فرض غرامة على الإشغال غير القانوني للمساحات المستثمرة العائدة للدولة”، مشيرا الى ان “الذين استفادوا لسنوات طويلة من هذا الامر الواقع، بات يتوجب عليهم الآن ان يدفعوا الغرامات التي رتبتها التعديات على الاملاك البحرية”.

وشدد خليل على ان “السلسلة كما جرى اقرارها، بكلفتها ومواردها، لا ترتب مفاعيل سلبية او تداعيات علىالاقتصادالوطني”، معتبرا ان “التهويل الذي يعتمده البعض غير مبرر وبلا طعمة، ويندرج في اطار سيناريو يتكرر من حين الى آخر”.

وعن مصير قطع الحساب وانعكاسه علىالموازنة، أكد خليل ان “العمل جار من أجل إيجاد مخرج لهذه الاشكالية”، موضحا ان “قطع الحساب لن يكون سببا معطلا للموازنة”.